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酒鬼必備！滿滿酒精的福虎包 火龍果特調微醺上市

聯合報 / 消費中心／即時報導
6月10日福虎關懷包線上販售（圖／臺虎精釀提供）
6月10日福虎關懷包線上販售（圖／臺虎精釀提供）

台灣知名精釀啤酒品牌「臺虎精釀」因全球新冠肺炎影響，原訂每年都會舉辦的夏日啤酒盛典「福虎祭」，今年改至線上舉行，更應景搭配特別商品「福虎關懷包」，內有今年專屬限量的福虎酒，紀念酒杯、托特包、酒精噴瓶、線上串流平台的觀看序號，完全滿足酒鬼們，就算不出門也能備受「關懷」的完美組合！

往年五到六月，臺虎都會開放位於汐止的酒廠，恭迎世界各地的酒友前來參觀，今年改由線上直播方式進行，一連五天，天天都有特殊內容，陪大家一起乾杯。今年推出的專屬限量的「福虎酒」，靈感來自去年臺虎粉專的線上徵稿與投票活動，由一對來自香港的情侶檔提供的故事，讓釀酒師釀出了一款以「火龍果」為主題的「血腥混濁淡艾爾」，並在去年的福虎祭現場，征服了去年廣大IPA愛好者的心。

這一款「血腥混濁淡艾爾 - Bloody Hazy IPA」今年將以福虎關懷包的型式，於臺虎精釀臉書線上販售，將於6月10日晚上八點線上首賣，錯過線上購買時間，只能到門市搶購，限量只有400組！

如果錯過首賣時間也沒關係，酒研所x臺虎精釀，要送給大家限量福虎包！活動辦法很重要！！！即日起至6/14 23:59止，只要進入此網址https://reurl.cc/vDA3El，註冊會員，就有機會獲得福虎包。

‧血腥混濁淡艾爾：以帶有豐富果香的Sultana酒花為主調，佐上Cryo Simcoe、Cryo Loral等特級低溫萃取濃縮酒花的Hazy IPA！並加入新鮮的火龍果、鳳梨及檸檬汁，賦予酒體柑橘、百香果等飽滿的熟成水果香，並有著清新的草本花香調，搭配夢幻迷人的紫紅酒色，以及粉嫩綿密的可人酒帽，就是要你一口沉浸在這風味繽紛、甜苦均衡的熱帶天堂。6/12 (五) 起，啜飲室 大安、 啜飲室 Landmark、 Driftwood 西門町、 啜飲室 台中，開始販售。

活動方式：

●進入以下網址註冊會員

https://reurl.cc/vDA3El

●註冊完畢，會於註冊信箱收到「登錄成功」信件

●6/15(一)抽出得獎者，將以信件通知得獎者。

活動時間：即日起至6/14 23:59止

注意事項

1. 依中華民國菸酒管理法規定，不得販售酒品予未成年人，參加本活動者需年滿18歲，未滿18歲者，本公司有權取消兌獎資格。

2. 孕婦請勿飲酒。

3. 本活動僅限在中華民國台灣(包含金門、馬祖、澎湖)地區設有住所之本國人或外國人參加。

4. 參加此活動表示同意主辦單位將蒐集您的個人資料，並作為本次活動之活動聯繫、活動公告、後續處理、聯絡及紀錄等行銷目的使用之用途。

主辦單位對於本活動之活動辦法及注意事項有最終解釋權。

如有任何疑問，請來信udnimc@gmail.com

福虎紀念酒杯1只（圖／臺虎精釀提供）
福虎紀念酒杯1只（圖／臺虎精釀提供）
臺虎精釀特別推出這份有喝、有看、有爽的大補帖，定價$999元，除了能解酒鬼們的酒癮，還要顧好大家的身體、安心防疫。（圖／臺虎精釀提供）
臺虎精釀特別推出這份有喝、有看、有爽的大補帖，定價$999元，除了能解酒鬼們的酒癮，還要顧好大家的身體、安心防疫。（圖／臺虎精釀提供）
臺虎精釀「2020線上福虎祭」6月10日福虎關懷包販售_6月15日_6月19日_不限國內外_一起隔空舉杯。（圖／臺虎精釀提供）
臺虎精釀「2020線上福虎祭」6月10日福虎關懷包販售_6月15日_6月19日_不限國內外_一起隔空舉杯。（圖／臺虎精釀提供）
「血腥混濁淡艾爾_-_Bloody_Hazy_IPA」（圖／臺虎精釀提供）
「血腥混濁淡艾爾_-_Bloody_Hazy_IPA」（圖／臺虎精釀提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

火龍果 年改 中華民國

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