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韓素希連背影都美！和曾之喬搭同款的Chloé手袋開新店
韓劇《夫婦的世界》落幕了，「最美小三」韓素希的美仍具有強勁後座力，一舉一動都受到關注，選搭的配件也維持話題熱度，包括Chloé Daria手袋，而這也是曾之喬、何穗等女星相中的包款，品牌更於近期在遠百信義A13開設全新的配件鞋履專賣店，陳列早秋最新款。
Chloé Daria包款在春夏時裝首度發表，以敞開拉鍊、露出包款內側Karl Lagerfeld所設計的Chloé縮寫圖案為標誌，易於搭配且容量大，近日曾之喬、王淨、辛芷蕾與何穗都po了穿搭照，韓劇《夫婦的世界》中，韓素希最後重拾學業，在一段有男生示好但她不為所動、平靜離開的畫面中，就選搭了Daria系列，連背影都美得清新出塵；何穗則是以超級長腿取勝，展現Chloé Daria的帥氣；曾之喬丸子頭、休閒西裝搭襯Chloé Daria，還戴了眼鏡演繹書卷氣。
遠百信義A13 Chloé配件鞋履專賣店以玫瑰粉、米白的輕柔色調為主，搭配芥黃色沙發洋溢現代感，店內陳列包款、鞋履、小型皮件、飾品、眼鏡及香氛等新品。為慶賀開幕，品牌推出Daria Bag獨家限定款，包括提前上市的早秋淺灰、嫩綠新色等，還有獨家限定的棕色格紋毛呢Daria Bag。
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