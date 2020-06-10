韓素希連背影都美！和曾之喬搭同款的Chloé手袋開新店

韓劇《夫婦的世界》落幕了，「最美小三」韓素希的美仍具有強勁後座力，一舉一動都受到關注，選搭的配件也維持話題熱度，包括Chloé Daria手袋，而這也是曾之喬、何穗等女星相中的包款，品牌更於近期在遠百信義A13開設全新的配件鞋履專賣店，陳列早秋最新款。

Chloé Daria包款在春夏時裝首度發表，以敞開拉鍊、露出包款內側Karl Lagerfeld所設計的Chloé縮寫圖案為標誌，易於搭配且容量大，近日曾之喬、王淨、辛芷蕾與何穗都po了穿搭照，韓劇《夫婦的世界》中，韓素希最後重拾學業，在一段有男生示好但她不為所動、平靜離開的畫面中，就選搭了Daria系列，連背影都美得清新出塵；何穗則是以超級長腿取勝，展現Chloé Daria的帥氣；曾之喬丸子頭、休閒西裝搭襯Chloé Daria，還戴了眼鏡演繹書卷氣。