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韓素希連背影都美！和曾之喬搭同款的Chloé手袋開新店

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
韓素希在《夫婦的世界》劇中重回校園，美麗的背影配襯的就是Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自jtbc.co.kr
韓素希在《夫婦的世界》劇中重回校園，美麗的背影配襯的就是Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自jtbc.co.kr

韓劇《夫婦的世界》落幕了，「最美小三」韓素希的美仍具有強勁後座力，一舉一動都受到關注，選搭的配件也維持話題熱度，包括Chloé Daria手袋，而這也是曾之喬、何穗等女星相中的包款，品牌更於近期在遠百信義A13開設全新的配件鞋履專賣店，陳列早秋最新款。

Chloé Daria包款在春夏時裝首度發表，以敞開拉鍊、露出包款內側Karl Lagerfeld所設計的Chloé縮寫圖案為標誌，易於搭配且容量大，近日曾之喬、王淨、辛芷蕾與何穗都po了穿搭照，韓劇《夫婦的世界》中，韓素希最後重拾學業，在一段有男生示好但她不為所動、平靜離開的畫面中，就選搭了Daria系列，連背影都美得清新出塵；何穗則是以超級長腿取勝，展現Chloé Daria的帥氣；曾之喬丸子頭、休閒西裝搭襯Chloé Daria，還戴了眼鏡演繹書卷氣。

遠百信義A13 Chloé配件鞋履專賣店以玫瑰粉、米白的輕柔色調為主，搭配芥黃色沙發洋溢現代感，店內陳列包款、鞋履、小型皮件、飾品、眼鏡及香氛等新品。為慶賀開幕，品牌推出Daria Bag獨家限定款，包括提前上市的早秋淺灰、嫩綠新色等，還有獨家限定的棕色格紋毛呢Daria Bag。

韓素希在《夫婦的世界》劇中重回校園。圖／取自jtbc.co.kr
韓素希在《夫婦的世界》劇中重回校園。圖／取自jtbc.co.kr
韓素希、何穗選用款Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供
韓素希、何穗選用款Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供
Chloé遠百信義A13配件鞋履專賣店全新開幕。圖／Chloé提供
Chloé遠百信義A13配件鞋履專賣店全新開幕。圖／Chloé提供
遠百信義A13獨家限定Chloé Daria棕色格紋毛呢肩背手提兩用包，67,000元。圖／Chloé提供
遠百信義A13獨家限定Chloé Daria棕色格紋毛呢肩背手提兩用包，67,000元。圖／Chloé提供
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
辛芷蕾詮釋Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
辛芷蕾詮釋Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
早秋新色Chloé Daria嫩綠色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供
早秋新色Chloé Daria嫩綠色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／Chloé提供
Chloé遠百信義A13配件鞋履專賣店全新開幕。圖／Chloé提供
Chloé遠百信義A13配件鞋履專賣店全新開幕。圖／Chloé提供
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
曾之喬選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
曾之喬選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
曾之喬選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
曾之喬選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
辛芷蕾詮釋Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
辛芷蕾詮釋Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
王淨搭襯Chloé Daria深海藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
王淨搭襯Chloé Daria深海藍小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自IG
韓素希在《夫婦的世界》中配襯Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。。圖／取自jtbc.co.kr
韓素希在《夫婦的世界》中配襯Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。。圖／取自jtbc.co.kr
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博
何穗手拿Chloé Daria米色小型肩背手提兩用包，60,000元。圖／取自微博

品牌 Karl Lagerfeld

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