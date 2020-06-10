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梵克雅寶Lucky Animals 住到韓國藝術家的夢幻山水裡
法國精品梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擅長以詩意的珠寶工藝描繪大自然的生命力，誕生於2017年的Lucky Animals 系列，就是以繽紛寶石與精湛金工捕捉動物靈動面貌的作品。今年家族迎來全新的烏龜、駿馬、熊貓、鴨子和小豬等5位成員。梵克雅寶更請來曾經為諾亞方舟頂級珠寶系列（L’Arche de Noé racontée par Van Cleef & Arpels）創作過一系列迷人情境的的南韓藝術家徐英姬（Younghee Suh）為Lucky Animals家族演繹詩情畫意的動物世界。
「看到這些可愛的Lucky Animals，勾起了我的童年回憶，教我想起韓國童話故事中的老朋友，給予我無窮靈感。」徐英姬說。她以寧靜淡雅的色調，融入朝鮮王朝時代的山水畫風，運用手工裁剪的韓紙、布料和素描，構築出令人嚮往的自然生態：駿馬在輕飄的楊柳下回首、小豬在荷花池中昂首追逐飛揚的幸運草、貓咪蜷曲在鋪滿蒲公英漂絮的花叢中窺視。以彩色硬寶石、珍珠母貝、 K金圓珠勾勒出的動物形貌，眼神與姿態也因此顯得更為栩栩如生，令人嚮往。
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