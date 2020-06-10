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貝克漢聯手adidas打造帥氣黑跑鞋 超模卡拉搞怪演繹PUMA厚底小白鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
超模卡拉迪樂芬妮詮釋PUMA的DEVA限定裸白色鞋。圖／PUMA提供
超模卡拉迪樂芬妮詮釋PUMA的DEVA限定裸白色鞋。圖／PUMA提供

大衛貝克漢（David Beckham）擔任adidas的代言人，也少不了聯名合作，這季就攜手推出全新鞋款CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99鞋款，擁有黑色外型就是大寫的帥氣。超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）則是一身清爽白色，演繹PUMA DEVA White裸白限定新色鞋款，同樣讓人矚目。

adidas跟貝克漢的再次合作，以他足球生涯最顛峰的1999年為設計主題，因為在這一年貝克漢勇奪英超、足總盃、歐冠盃的「三冠王」；當年更與妻子Victoria Beckham步入禮堂，並喜迎大兒子Brooklyn的出生，意義非凡。因此，adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99的命名就以貝克漢的名字縮寫，加上「99」的年份而成，採用純黑成為鞋身的主要色調。並延續CLIMACOOL系列，於鞋底配置10個TPU透氣孔，搭配網布透氣鞋面，還搭載Bounce Lite中底，提供輕盈、緩震效果，白色「DB99」字樣則印置於中底與鞋墊，營造對比。

adidas跟貝克漢再次合作，推出CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋。圖／adidas提供
adidas跟貝克漢再次合作，推出CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋。圖／adidas提供

而因為迎接夏季到來，PUMA的DEVA厚底鞋，也推出裸白限定新色應景，並找來代言人超模卡拉迪樂芬妮詮釋。PUMA利用白色全皮革鞋打造DEVA的鞋面，點綴小Logo金標，呈現多層次堆疊於全白輪廓，還加上經典素雅的裸白PUMA Formstrip。最重要的是，還搭配橡膠外底帶來抓地力，外觀為流線型鬆糕狀厚實大底，更能拉長腿部曲線，實屬夏季穿搭必備單品。除了限定裸白色之外，PUMA同樣備有曜石黑與最夯的奶茶色，讓女生們能換搭不同造型。

adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋，白色「DB99」字樣則印置於中底與鞋墊，與黑色鞋身形成對比。圖／adidas提供
adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋，白色「DB99」字樣則印置於中底與鞋墊，與黑色鞋身形成對比。圖／adidas提供

adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋3,690元。圖／adidas提供
adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋3,690元。圖／adidas提供

PUMA DEVA曜石黑休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供
PUMA DEVA曜石黑休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供

PUMA DEVA裸白色休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供
PUMA DEVA裸白色休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供

PUMA DEVA奶茶色休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供
PUMA DEVA奶茶色休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供

adidas 足球 奶茶

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