貝克漢聯手adidas打造帥氣黑跑鞋 超模卡拉搞怪演繹PUMA厚底小白鞋

大衛貝克漢（David Beckham）擔任adidas的代言人，也少不了聯名合作，這季就攜手推出全新鞋款CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99鞋款，擁有黑色外型就是大寫的帥氣。超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）則是一身清爽白色，演繹PUMA DEVA White裸白限定新色鞋款，同樣讓人矚目。

adidas跟貝克漢的再次合作，以他足球生涯最顛峰的1999年為設計主題，因為在這一年貝克漢勇奪英超、足總盃、歐冠盃的「三冠王」；當年更與妻子Victoria Beckham步入禮堂，並喜迎大兒子Brooklyn的出生，意義非凡。因此，adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99的命名就以貝克漢的名字縮寫，加上「99」的年份而成，採用純黑成為鞋身的主要色調。並延續CLIMACOOL系列，於鞋底配置10個TPU透氣孔，搭配網布透氣鞋面，還搭載Bounce Lite中底，提供輕盈、緩震效果，白色「DB99」字樣則印置於中底與鞋墊，營造對比。

adidas跟貝克漢再次合作，推出CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋。圖／adidas提供

而因為迎接夏季到來，PUMA的DEVA厚底鞋，也推出裸白限定新色應景，並找來代言人超模卡拉迪樂芬妮詮釋。PUMA利用白色全皮革鞋打造DEVA的鞋面，點綴小Logo金標，呈現多層次堆疊於全白輪廓，還加上經典素雅的裸白PUMA Formstrip。最重要的是，還搭配橡膠外底帶來抓地力，外觀為流線型鬆糕狀厚實大底，更能拉長腿部曲線，實屬夏季穿搭必備單品。除了限定裸白色之外，PUMA同樣備有曜石黑與最夯的奶茶色，讓女生們能換搭不同造型。

adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋，白色「DB99」字樣則印置於中底與鞋墊，與黑色鞋身形成對比。圖／adidas提供

adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY DB99跑鞋3,690元。圖／adidas提供

PUMA DEVA曜石黑休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供

PUMA DEVA裸白色休閒鞋3,480元。圖／PUMA提供