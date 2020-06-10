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芋頭控看這裡 「鵝肉川」午餐限定享芋頭米粉吃到飽
鄰近劍潭捷運站旁的老牌台菜餐廳「鵝肉川」，近期新推出一系列「午間菜單」，讓民眾中午就能吃到煙燻鵝肉、香煎豬肝等多樣經典菜色。平日用餐滿額，就可享「芋頭米粉吃到飽」的優惠，暖身又暖心。
鵝肉川最初創立於1998年，原址位於承德路上，提供鵝肉料理與多項台灣小吃。搬遷至現址之後，也針對現代人的餐飲需求，逐步調整產品內容。原本鵝肉川僅於晚間提供鵝肉、當日海鮮、熱炒等無菜單料理，但近期新開設中午餐期，並設計出晚間、午間、假日等3種菜單。其中午間菜單是根據鄰近上班族需求所設計，份量較少、價格更親民，還搭配多款全新料理，方便民眾中午小聚一番。
以「香煎豬肝」為例，透過火侯的控制，帶來外微焦、內軟嫩的滋味，還有著甘鹹醬香，晚間售價為220元，午間版本則為180元。而招牌的「煙燻鵝肉」，選用成長90天以上，重約8～9斤的白羅曼鵝為主角，經高湯熬煮、煙燻等手法製成，帶有焦糖燻香，原為晚間菜色，現在中午也吃得到。
另外中午菜單中，還有古早雞、美極蝦、鵝油悶筍、剁椒魚片、東坡肉等多種菜色，菜系廣泛，每份價格多落在100～250元上下，亦有現流海魚可供挑選。其中新推出的「芋頭米粉」，使用大骨高湯配上大甲芋頭、現炸土魠魚，呈現出古早風味，每碗40元。而在午餐時段，凡每人消費滿300元，即可無限享用芋頭米粉。
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