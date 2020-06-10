OMEGA Harry Winston珠寶表 彩色寶石美到炸

寶石的光芒總帶著一股令人怦然心動的神奇魔法，除了運用在珠寶創作，一旦結合精密或靈巧的創意時計，則化成一方手腕上的華美樂園，自帶耀眼氣場。

歐米茄（OMEGA）近日獻上全新Aqua Terra珠寶腕表，除了機芯使用表廠引以為傲、具高精準度與強大性能的8807大師天文台同軸擒縱機芯，Aqua Terra珠寶腕表最令人心神嚮往的卻是帶有波浪意念的精緻表面：機刻雕花（Guilloché）紋路與大小錯落有致的鑽石鑲嵌，營造出細膩的光影變化，同時帶有透明鮮豔色彩的欖尖形切割紅寶石，更與玫瑰金表殼的溫潤，以色彩濃淡共鳴。

身為鑽石之王的海瑞溫斯頓（Harry Winston）過去曾將羽毛鑲嵌、馬賽克拼接等多項工藝運用於表面，2020年再有兩款全新的卓時Premier系列Hypnotic Chrysanthemum頂級珠寶時計，同時運用長型切工、圓形明亮式切工、馬眼型切工三種不同切割方式，並同時結合鑽石與具「遊彩（play of color）」現象的蛋白石，透過顏色、寶石大小，呈現出古典嚴謹的萬花筒般華麗視覺。

此外寶詩龍（Boucheron）新款的Serpent Bohème系列腕表，則將靈蛇的形體轉化為水滴形象，輕巧、圓形的玫瑰金表殼，串接上宛如珠寶鍊結般的橢圓水滴造型，並鑲嵌大量鑽石與紅榴石。大克拉數的紅榴石成色美豔動人，加以玫瑰金的紅潤，讓Serpent Bohème成為一條靈動輕奢的小蛇，盤踞手腕、幸運相伴。