6月買頂級保養！海洋拉娜線上購物超優惠，新客現折5百

過去的6月，都不是專櫃保養品牌的重點促銷季節，但今年因為疫情影響，部分保養品牌在6月也推出超強優惠，頂級保養海洋拉娜慶祝官方線上購物1周年，6月推出新客消費滿5千元現折5百元，還有滿5千元、1萬元的滿額贈，消費滿5千元送價值1,089元的舒芙乳霜3.5ml、淨瑩潔膚乳5ml、濃縮精華露5ml，加碼推出海洋拉娜青春經典組，一次入手4瓶經典熱賣商品。

海洋拉娜在2019年6月進軍線上購物，業績達標超過200%，也吸引不少年輕新客層，推出特價61折的海洋拉娜青春經典組，內含淨瑩潔膚乳30ml、濃縮精華露30ml、煥顏彈力無痕精萃5ml與舒芙乳霜15ml，折扣直逼周年慶，而且新客線上購買，還能現折500元。

另外官網還有消費滿額禮，購買小奢華系列以外產品，消費滿5千送小禮品，滿1萬元送價值2,439元的濃縮精華露5ml、彈力無痕精萃3ml、淨瑩潔膚乳5ml、乳霜3.5ml與愛海洋環保袋，且透過綁定中信LINE Pay卡的LINE Pay結帳，加碼點數6%回饋。