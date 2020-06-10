是全智賢歐膩！拿下Alexander McQUEEN品牌大使 金喜愛、鄭恩彩也愛穿

Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使，只有一張她的照片讓人覺得有點看不過癮，歐膩身為2個小孩的媽，時尚氣場仍然強大，品牌也預告後續會釋出由全智賢演繹的The Jewelled Satchel手袋系列。

全智賢身穿2020早秋系列，手拿The Jewelled Satchel手袋，預告開啟與Alexander McQUEEN的合作。她手上的Mini Jewelled Satchel手袋為黑色光滑小牛皮製成，可變換多種搭配方式，設計手柄也可以成為俏麗的手提包，肩帶調節可作為肩背或斜挎包，包款的亮點在於鑲嵌了金屬黃銅細節、施華洛世奇水晶，看起來黑色典雅，骷髏頭金屬裝飾卻又顯得叛逆有趣。