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是全智賢歐膩！拿下Alexander McQUEEN品牌大使 金喜愛、鄭恩彩也愛穿

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
金喜愛搭襯Alexander McQUEEN The Story肩背包。圖／取自IG
金喜愛搭襯Alexander McQUEEN The Story肩背包。圖／取自IG

Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使，只有一張她的照片讓人覺得有點看不過癮，歐膩身為2個小孩的媽，時尚氣場仍然強大，品牌也預告後續會釋出由全智賢演繹的The Jewelled Satchel手袋系列。

全智賢身穿2020早秋系列，手拿The Jewelled Satchel手袋，預告開啟與Alexander McQUEEN的合作。她手上的Mini Jewelled Satchel手袋為黑色光滑小牛皮製成，可變換多種搭配方式，設計手柄也可以成為俏麗的手提包，肩帶調節可作為肩背或斜挎包，包款的亮點在於鑲嵌了金屬黃銅細節、施華洛世奇水晶，看起來黑色典雅，骷髏頭金屬裝飾卻又顯得叛逆有趣。

Alexander McQUEEN也是韓星的最愛之一，《夫婦的世界》大結局播出之後，金喜愛在IG曬了私服穿搭，她選擇的黑色The Story肩背包，為Alexander McQUEEN經典包款系列，孫芸芸也有著用；《The King：永遠的君主》最美女總理鄭恩彩，在劇中也身穿了Alexander McQUEEN黑色刺繡裙裝，展現個性之餘也散發細緻優雅的女人味。

鄭恩彩在《The King：永遠的君主》穿Alexander McQUEEN刺繡裙裝。圖／取自sbs.co.kr
鄭恩彩在《The King：永遠的君主》穿Alexander McQUEEN刺繡裙裝。圖／取自sbs.co.kr
全智賢手中所拿的是The Jewelled Satchel手袋。圖／取自品牌官網
全智賢手中所拿的是The Jewelled Satchel手袋。圖／取自品牌官網
Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使。圖／取自微博
Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使。圖／取自微博

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