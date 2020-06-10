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arpha藍光電動牙刷時尚輕量化設計 幫你照顧牙齒門面

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
arpha藍光電動牙刷利用專利藍光刷頭技術主打「抑菌」與「亮白」功效，維持口腔健康的同時也為牙齒顧好門面。圖／聯合數位文創提供
arpha藍光電動牙刷利用專利藍光刷頭技術主打「抑菌」與「亮白」功效，維持口腔健康的同時也為牙齒顧好門面。圖／聯合數位文創提供

根據104市調消費者外貌滿意度大調查中指出，「面子問題」與「牙齒顏色」是受訪者對外表兩大最不滿意之處，尤其牙齒的顏色讓人很容易聯想到生活習慣，由此建構出的第一印象當然更為重要。法國arpha藍光電動牙刷利用專利藍光刷頭技術主打「抑菌」與「亮白」功效，維持口腔健康的同時也為牙齒顧好門面，一舉兩得。

arpha藍光電動牙刷內建3種模式，分別針對口腔清潔、亮白與護理需求，在使用時會從牙刷底部發出藍光，近距離照射牙齒表面，針對頑固牙菌斑、牙漬，重現牙齒淨白，由於是使用物理還原原理，安全性高，無須擔心低溫冷光照射過程中對牙齒結構還有琺瑯質造成傷害，牙神經也不會接觸到刺激引起牙齦不適。搭配細韌柔軟的杜邦刷毛，適合敏感牙齦者、口腔問題患者。刷頭頂部磨細，比起傳統手動牙刷更能清除牙縫、牙齦與牙齒交接處的清潔盲區。

而在外觀方面，arpha藍光電動牙刷以簡約有型的時尚感輕量化機身方便使用和攜帶，平面無線感應充電更讓出門在外收納不佔行李箱空間，也解決長途旅行中不便充電的問題。arpha藍光亮白電動牙刷與聯合數位文創旗下有‧設計合作現正於嘖嘖募資中，提供超早鳥優惠價1,890元，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

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