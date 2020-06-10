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新光三越電商搶攻618 美麗台今起限時限量夯品上線搶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，首度推出「618購物節」，每天下午2點推出優惠夯品讓會員獨家搶購。圖／新光三越提供
新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，首度推出「618購物節」，每天下午2點推出優惠夯品讓會員獨家搶購。圖／新光三越提供

上半年因應防疫線上購物需求而大幅擴增的新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，首度加入618電商戰局，美麗台今日起至6/21推出「618購物節」，超過2萬項百貨專櫃商品新上架，活動期間，每天下午2點推出優惠夯品讓會員獨家搶購，像是6/10首日下午2點推出84折、挑戰市場最低價6,688元的Apple AirPods Pro

beautySTAGE美麗台每日限時限量商品還包括，全台限量的Nintendo Switch紅藍主機電力加強版遊戲同捆組、全台限量的Nintendo Switch健身環大冒險、下殺38折的LE CREUSET BIS圓鐵鍋、4折的Champion草寫LOGO小側背包、55折的BOBBI BROWN 淨透卸妝超值組、59折的SKECHERS GO WALK 5女健走鞋、75折的Blueair JoyS空氣清淨機

活動期間，beautySTAGE美麗台會員可享全站滿5,000現抵200（3C科技類商品除外），新客首購還可獲得100元折價券。beautySTAGE美麗台618購物節檔期間並將於6/18起首度開啟skm pay行動支付，並與8大指定銀行推出多重獨家刷卡消費回饋。

6/13下午2點推出adidas ULTRABOOST 19跑鞋原價5,990元，59折特價3,559元。圖／新光三越提供
6/13下午2點推出adidas ULTRABOOST 19跑鞋原價5,990元，59折特價3,559元。圖／新光三越提供
新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，首度推出「618購物節」，每天下午2點推出優惠夯品讓會員獨家搶購。圖／新光三越提供
新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，首度推出「618購物節」，每天下午2點推出優惠夯品讓會員獨家搶購。圖／新光三越提供
6/11下午2點推出LE CREUSET BIS圓鐵鍋原價9,200元，38折特價3,499元。圖／新光三越提供
6/11下午2點推出LE CREUSET BIS圓鐵鍋原價9,200元，38折特價3,499元。圖／新光三越提供
6/10下午2點推出Apple AirPods Pro原價7,990元，84折特價6,688元。圖／新光三越提供
6/10下午2點推出Apple AirPods Pro原價7,990元，84折特價6,688元。圖／新光三越提供

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