梅子品牌尬咖啡！迸出超級網美系的「還魂梅繽奶昔」

咖啡除了單品，也能有更多創意組合。果乾界知名品牌MagMag還魂梅就與cama café推出期間限定「還魂梅繽奶昔」；金車伯朗、雀巢與Nespresso則分別打出更強單品，溯源產地風味。

MagMag泰國還魂梅首次跨界聯名連鎖咖啡cama café，6月10日起推出濃郁且酸甜可口的「還魂梅繽奶昔」，可甜可鹹雙料享受，同時在cama café台北南京龍江門市打造獨家「MagMag泰國還魂梅x cama café 限定門店」。期間限定嘗鮮價115元，Mag Mag泰國頂級還魂梅於全台7-11、全家等通路販售。

金車伯朗咖啡去年底推出「伯朗精品咖啡系列」，今年再出新品「印尼弗洛勒斯」，以冷萃工法降低酸度與苦味，展現Flores弗洛勒斯島單品豆種的乾淨底韻與清甜花香。弗洛勒斯島上火山遍佈，土壤中含豐富礦物質，孕育出獨一無二的咖啡風味，除了罐裝精品咖啡，部分通路也同時販售印尼弗洛勒斯咖啡豆、濾掛咖啡。

雀巢（Nestlé）則與國際咖啡龍頭星巴克（Starbucks）共組咖啡聯盟，打造年度新品「Starbucks at Home星巴克特選系列咖啡」，以與星巴克門市相同等級、符合種植者公平規範 「C.A.F.E.」的咖啡豆製成，強調「在家也能與星巴克零距離」。4款咖啡即起於全聯、家樂福、momo購物網等商場販售。