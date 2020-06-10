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梅子品牌尬咖啡！迸出超級網美系的「還魂梅繽奶昔」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Nespresso在台灣推出3款「產地復興之旅」系列年度限量款咖啡。圖／Nespresso提供
Nespresso在台灣推出3款「產地復興之旅」系列年度限量款咖啡。圖／Nespresso提供

咖啡除了單品，也能有更多創意組合。果乾界知名品牌MagMag還魂梅就與cama café推出期間限定「還魂梅繽奶昔」；金車伯朗、雀巢與Nespresso則分別打出更強單品，溯源產地風味。

MagMag泰國還魂梅首次跨界聯名連鎖咖啡cama café，6月10日起推出濃郁且酸甜可口的「還魂梅繽奶昔」，可甜可鹹雙料享受，同時在cama café台北南京龍江門市打造獨家「MagMag泰國還魂梅x cama café 限定門店」。期間限定嘗鮮價115元，Mag Mag泰國頂級還魂梅於全台7-11、全家等通路販售。

金車伯朗咖啡去年底推出「伯朗精品咖啡系列」，今年再出新品「印尼弗洛勒斯」，以冷萃工法降低酸度與苦味，展現Flores弗洛勒斯島單品豆種的乾淨底韻與清甜花香。弗洛勒斯島上火山遍佈，土壤中含豐富礦物質，孕育出獨一無二的咖啡風味，除了罐裝精品咖啡，部分通路也同時販售印尼弗洛勒斯咖啡豆、濾掛咖啡。

雀巢（Nestlé）則與國際咖啡龍頭星巴克（Starbucks）共組咖啡聯盟，打造年度新品「Starbucks at Home星巴克特選系列咖啡」，以與星巴克門市相同等級、符合種植者公平規範 「C.A.F.E.」的咖啡豆製成，強調「在家也能與星巴克零距離」。4款咖啡即起於全聯、家樂福、momo購物網等商場販售。

瑞士咖啡品牌Nespresso今年在台推出3款「產地復興之旅」系列年度限量咖啡，包含辛巴威、哥倫比亞卡克塔，以及烏干達，建議售價280元/條。計畫中，Nespresso攜手「國家地理」深入咖啡產區，以影像記錄咖啡農和當地社區振興復甦的故事，喝咖啡也探索咖啡豆的起點。

雀巢與星巴克聯手打造「Starbucks At Home 星巴克特選系列咖啡」，4款星巴克經典風味即起上市。圖／台灣雀巢提供
雀巢與星巴克聯手打造「Starbucks At Home 星巴克特選系列咖啡」，4款星巴克經典風味即起上市。圖／台灣雀巢提供
美妙酸甜的Mag Mag還魂梅，甜鹹果肉融入奶香醇厚的奶昔中，再灑上天然海鹽與鮮奶油，一口還魂冰涼暢快。圖／Mag Mag提供
美妙酸甜的Mag Mag還魂梅，甜鹹果肉融入奶香醇厚的奶昔中，再灑上天然海鹽與鮮奶油，一口還魂冰涼暢快。圖／Mag Mag提供
「伯朗精品咖啡系列」以俐落小巧的質感罐型、產地風情的插畫式圖像包裝，傳達100%僅使用單品豆種的特色，建議售價30元。圖／金車提供
「伯朗精品咖啡系列」以俐落小巧的質感罐型、產地風情的插畫式圖像包裝，傳達100%僅使用單品豆種的特色，建議售價30元。圖／金車提供

咖啡 星巴克 泰國

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