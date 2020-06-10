老饕級紅葡萄酒桶限量版 「艾柏迪15年特仕版」登台

擁有顯著蜂蜜香甜特色的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，嚴選來自波爾多頂級名酒聖地玻美侯(Pomerol)的葡萄酒桶過桶，於去年推出的歐洲限定商品「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版法國波爾多玻美侯區紅葡萄酒桶」(Aberfeldy 15yo Highland Single Malt Scotch Whisky Limited Edition French Red Wine Cask Finish)，6月中旬在台限量上市。

艾柏迪首席調酒師Stephanie McLeod表示，玻美侯產區(Pomerol)的紅葡萄酒桶加重了艾柏迪特有的蜂蜜香甜與果香調性，使得紅莓與核果風味層次更加美味絕倫。

葡萄酒王Petrus所在地─玻美侯(Pomerol)，雖然是波爾多產區最小的次產區，卻名莊環繞；此區產出的葡萄酒果香濃郁，口感醇厚，艾柏迪酒廠譽此地為「強大而有勁的力量」。選用此地珍貴的紅酒桶過桶的作品「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」，是先在波本桶裡熟成15年，再將酒液放入玻美侯紅葡萄酒桶內4至5個月熟成的大師之作。

經過玻美侯產區的紅葡萄酒桶過桶提味，打造出獨特而多層次的香氣與口感；果香味為主調性，蜂蜜輕柔，不僅完美呈現艾柏迪酒廠一貫的蜂蜜香甜外，更展現了紅酒特有的蘋果與莓果清新。入口明顯的蜂蜜香甜，隨之而來的奶油香草與杏桃味，平衡了酒桶木質與丹寧澀感；肉豆蔻與BBQ木炭風味於尾韻慢慢浮現。酒體厚實，餘韻悠長。

多樣化的橡木桶使用，是艾柏迪酒廠的特色之一，此次選用玻美侯的頂級葡萄酒桶也帶來不同以往的細緻奢華與風貌。經典蜂蜜香甜與絕美品質來自於酒廠的堅持，僅用蘇格蘭當地種植的大麥、長時間發酵於大型西伯利亞落葉松木發酵槽，帶來更多層次香氛的酒酯，並觸發艾柏迪最突出的蜂蜜甘甜。經過慎重緩慢的蒸餾以去除雜質。

「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」自去年底在歐洲推出後，便受到許多威士忌愛好者的肯定，今年6月限量1,500瓶登台，建議售價為2,250元。