快訊

世衛改口！無症狀患者會不會傳播病毒 仍有許多未知數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老饕級紅葡萄酒桶限量版 「艾柏迪15年特仕版」登台

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」，建議售價2,250元。圖／大盛酒品提供
「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」，建議售價2,250元。圖／大盛酒品提供

擁有顯著蜂蜜香甜特色的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，嚴選來自波爾多頂級名酒聖地玻美侯(Pomerol)的葡萄酒桶過桶，於去年推出的歐洲限定商品「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版法國波爾多玻美侯區紅葡萄酒桶」(Aberfeldy 15yo Highland Single Malt Scotch Whisky Limited Edition French Red Wine Cask Finish)，6月中旬在台限量上市。

艾柏迪首席調酒師Stephanie McLeod表示，玻美侯產區(Pomerol)的紅葡萄酒桶加重了艾柏迪特有的蜂蜜香甜與果香調性，使得紅莓與核果風味層次更加美味絕倫。

葡萄酒王Petrus所在地─玻美侯(Pomerol)，雖然是波爾多產區最小的次產區，卻名莊環繞；此區產出的葡萄酒果香濃郁，口感醇厚，艾柏迪酒廠譽此地為「強大而有勁的力量」。選用此地珍貴的紅酒桶過桶的作品「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」，是先在波本桶裡熟成15年，再將酒液放入玻美侯紅葡萄酒桶內4至5個月熟成的大師之作。

經過玻美侯產區的紅葡萄酒桶過桶提味，打造出獨特而多層次的香氣與口感；果香味為主調性，蜂蜜輕柔，不僅完美呈現艾柏迪酒廠一貫的蜂蜜香甜外，更展現了紅酒特有的蘋果與莓果清新。入口明顯的蜂蜜香甜，隨之而來的奶油香草與杏桃味，平衡了酒桶木質與丹寧澀感；肉豆蔻與BBQ木炭風味於尾韻慢慢浮現。酒體厚實，餘韻悠長。

多樣化的橡木桶使用，是艾柏迪酒廠的特色之一，此次選用玻美侯的頂級葡萄酒桶也帶來不同以往的細緻奢華與風貌。經典蜂蜜香甜與絕美品質來自於酒廠的堅持，僅用蘇格蘭當地種植的大麥、長時間發酵於大型西伯利亞落葉松木發酵槽，帶來更多層次香氛的酒酯，並觸發艾柏迪最突出的蜂蜜甘甜。經過慎重緩慢的蒸餾以去除雜質。

「艾柏迪15年單一麥芽蘇格蘭威士忌特仕版」自去年底在歐洲推出後，便受到許多威士忌愛好者的肯定，今年6月限量1,500瓶登台，建議售價為2,250元。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

多樣化的橡木桶使用，是艾柏迪酒廠的特色之一，圖為即將登台的「艾柏迪15年特仕版」。圖／大盛酒品提供
多樣化的橡木桶使用，是艾柏迪酒廠的特色之一，圖為即將登台的「艾柏迪15年特仕版」。圖／大盛酒品提供

葡萄酒 蜂蜜 蘇格蘭

延伸閱讀

南市國產蜂蜜評鑑 今年全台仍僅往年一半產量

田寮區農會做特產饅頭 北部人好花粉南部人愛桂圓

系列作品 擄獲藏家的心／終章×高年份 威士忌話題引爆

橡木桶洋酒攜手全球知名酒廠 6月天天73折

相關新聞

梅子品牌尬咖啡！迸出超級網美系的「還魂梅繽奶昔」

咖啡除了單品，也能有更多創意組合。果乾界知名品牌MagMag還魂梅就與cama café推出期間限定「還魂梅繽奶昔」；金...

慶解封 柏克金推499元「12款精釀啤酒喝到飽」

迎接疫情後首波消費熱潮，同時柏克金餐酒集團慶兩周年，旗下BUCKSKIN BEERHOUS柏克金啤酒餐廳6/12~7/12推出5款經典歐陸肉食料理與12款柏克金鮮釀啤酒吃到飽，大口肉、大口酒超值價899元，CP值超高，網友大呼「發福無罪」。

老饕級紅葡萄酒桶限量版 「艾柏迪15年特仕版」登台

擁有顯著蜂蜜香甜特色的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，嚴選來自波爾多頂級名酒聖地玻美侯(Pomerol)的葡萄酒桶過桶，於去...

入門機械表 白領商務風格隨選

畢業季將至，在踏向未知的職場前，一只入門價位的機械表，除了讓人精確掌握時間，也在無形中增添印象分數。這些腕表的功能雖多為...

後疫情時代觀察／察巴塞爾表展會有第二春嗎？

巴塞爾表展的母公司MCH Group在今年註冊了一個名為「Swiss Watch Week」的商標，這個旗下擁有Base...

經營臉書社團 李岳龍玩表交朋友

李岳龍在臉書上經營的「龍哥的不專業玩表channel」社團，有逾6.5萬個社團成員，平均每小時都至少有1、2則貼文更新，...

南園美學之旅 一泊六食三美學

有東方最美園林之稱的南園，廿七公頃的無邊綠意，彷如仙台樓閣。聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列之「南園文化美學之...

GU聯名款潮穿搭 H&M機能掛帥

平價時尚品牌GU今年再度與偶像男團放浪兄弟J SOUL BROTHERS第三代成員，並身兼潮牌STUDIO SEVEN創...

星品味／跟著CHANEL地中海漫步

一場新冠肺炎疫情為時裝界帶來不少變動，香奈兒日前發布了原本計畫於5月7日在義大利卡布里島舉行大秀的2020/21 Cru...

夏季噴香水必學5個實用技巧 噴前一招讓香味更持久

夏天的氣溫偏高，讓人受不了狂流汗，想要遮掩身上的汗臭味，許多人都會噴香水。但噴了香水之後，夏天更容易讓香味消失，要如何讓...

全聯、家樂福開賣限量大甲媽祖聯名商品

台灣防疫解封，大甲鎮瀾宮請示媽祖後宣布，將於6月11日深夜起駕。迎接年度盛事大甲媽祖遶境活動，超市量販賣場除為信眾準備供...

2020新表／新機芯、新配色助陣！TISSOT運動風格腕表既強悍又時髦

不只有復刻款計時碼表，品牌血液裡流著運動魂的天梭表（TISSOT）的年度新款，當然少不了受到橄欖球、MotoGP和NBA...

熱門新聞

PS4悠遊卡排貨到明年7月 網憂：取貨單要變無字天書

金門爭取台灣虎航飛金門 邀「千年一遇美女空姐」來金

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

大樂透第109054期開獎

健保署首訂醫材「自付差額」上限 九成醫材都將降價

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 太太勸別幹了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。