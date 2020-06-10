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慶解封 柏克金推499元「12款精釀啤酒喝到飽」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，推出無限暢飲499元期間限定優惠。圖／金車提供
BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，推出無限暢飲499元期間限定優惠。圖／金車提供

迎接疫情後首波消費熱潮，同時柏克金餐酒集團慶兩周年，旗下BUCKSKIN BEERHOUS柏克金啤酒餐廳6/12~7/12推出5款經典歐陸肉食料理與12款柏克金鮮釀啤酒吃到飽，大口肉、大口酒超值價899元，CP值超高，網友大呼「發福無罪」。

「柏克金啤酒餐廳」首次推出包含經典招牌料理在內的「發福歐陸肉盤」，共5款肉食料理組合，與16款飲品(12款柏克金啤酒及4款軟飲)吃到飽搭配。招牌料理「美國特選乾式熟成牛排」，選用紐約客部位乾式熟成21天，讓牛排風味更加濃郁，多汁帶有獨特甜味；期間限定料理「自製BBQ啤酒醬烤肋排」，使用柏克金深色啤酒與新鮮蔬菜香料醃製24小時，再與自製BBQ啤酒醬一同烘烤，肉質更軟嫩。

另款期間限定料理「勃克啤酒風味雞腿排」，將雞腿排放入帶有麥芽甜香風味的勃克啤酒浸泡4小時後，以主廚特調義式香料粉醃製完成後煎烤至外皮焦香；與「伊比利豬熟火腿」、「經典德式香腸」，共5款經典歐陸肉食料理。此外，另有12款柏克金啤酒可一次嘗鮮。

柏克金燒肉屋也推無限暢飲每人499元，12款柏克金德式鮮釀啤酒喝到飽，網友點評「喝上3杯啤酒就回本」。柏克金燒肉屋近期也將菜單全面改版升級，選用A4等級的「日本沖繩和牛」、並針對消費者飲食喜好推出「極上雞豚盛宴組合套餐」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慶解封，「柏克金啤酒餐廳」推出5款經典歐陸肉食料理與12款柏克金鮮釀啤酒吃到飽組合，每人899元。圖／金車提供
慶解封，「柏克金啤酒餐廳」推出5款經典歐陸肉食料理與12款柏克金鮮釀啤酒吃到飽組合，每人899元。圖／金車提供

吃到飽 疫情

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