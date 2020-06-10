後疫情時代觀察／察巴塞爾表展會有第二春嗎？

巴塞爾表展的母公司MCH Group在今年註冊了一個名為「Swiss Watch Week」的商標，這個旗下擁有Baselworld以及Art Basel的博覽會公司，應該是預測到巴塞爾表展在不久的未來即將面臨結束的命運，因此提前部署，以新的「Swiss Watch Week」做為替代方案。也就是說，Baselworld在2021年將會以新的型態以及命名重生，展會的地點據知目前有三個備選，包括洛桑、蘇黎世以及現有已啟用的巴塞爾展館都在名單內，參展品牌數預估在150個左右。

相對於巴塞爾表展在2016、2017年黃金時期約600個品牌的規模，Swiss Watch Week顯然是袖珍許多。然而隨著MOVADO Group、Swatch Group以及Seiko、Breitling等品牌先後離開自行辦展，Baselworld元氣大傷，過往的強勢地位顯然不再。而壓倒駱駝的最後一根稻草，就是今年年初Rolex、Patek Philippe以及其他品牌的撤展，即便主辦方遲遲未做表態，但接連失去主力品牌以及集團的支持，最吸睛的明星一旦缺席，展覽欠缺吸引人潮與關注度的誘因，等於無聲地宣告巴塞爾表展時代的落幕。

至於2021年各品牌參展的動態如何？除了上述Rolex、Patek Philippe等品牌將會回歸鐘表聖地日內瓦，與FHH主導的Watches & Wonders在同一時間點聯合舉辦，其餘體系不如集團或是一線大牌完整的中小品牌如果有實體表展的需求，應該就會選擇參加Swiss Watch Week。可惜的是受限於空間等條件，Swiss Watch Week勢必無法全盤接收Baselworld原有的所有品牌，再者能夠創造的效益也尚待評估。

總體來說，2021年的巴塞爾表展將以一個全新的名字：「Swiss Watch Week」面世，預計應該也是在四月的時候舉辦，相關細節雖然尚未公開，但近期歷經了疫情也好、品牌撤展也罷等等接連的震撼教育，相信主辦單位不會再遵循傳統著重商務交易的方式做為展會主軸，而是呈現更豐富的數位型態，甚至結合時下最有社群話語權的YouTuber、Blogger，才能真正發揮展會價值。