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GU聯名款潮穿搭 H&M機能掛帥
平價時尚品牌GU今年再度與偶像男團放浪兄弟J SOUL BROTHERS第三代成員，並身兼潮牌STUDIO SEVEN創意總監的NAOTO（片岡直人）合作，以「NEVER ENDING DREAM」為主題推出聯名系列，融入90年代裏原宿街頭文化精神，創造出最潮穿搭。而迎接夏日到來，H&M則替男性消費者準備了COOLMAX®系列，將時尚與機能性融合，不畏高溫依舊能保持有型。
因為去年合作後大獲好評，於是今年GU再度與潮牌STUDIO SEVEN創意總監的NAOTO攜手，這系列以經典的牛仔和強調舒適的棉質單品為主，包括拼接設計、水洗復古款式，以「NEVER ENDING DREAM」為主題，呼應第一波聯名主題並強調兒時夢想永無止境。同時，聯名系列加入全新角色「HONEST BOY」圖案，除了服裝以外，還推出符合夏季涼爽穿搭的運動涼鞋，以及童裝系列。
而H&M則是針對夏季到來，引進COOLMAX®高機能性面料製成的系列男裝，獨到之處在於材質編織方式，其橫切面可將濕氣排出體表，保持穿著者身體透氣及乾爽。同時，這個面料的技術優勢，即使水洗後依然如初，易於賦予男性時髦幹練風格。
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