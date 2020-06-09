聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏季噴香水必學5個實用技巧 噴前一招讓香味更持久
夏天的氣溫偏高，讓人受不了狂流汗，想要遮掩身上的汗臭味，許多人都會噴香水。但噴了香水之後，夏天更容易讓香味消失，要如何讓香氣更持久呢？專業香水櫃姐教了5個實用的招式，能讓夏天裡的香水更持久。
一、噴香水前先洗澡
很多人都是在早上出門前，才會噴香水，但其實想讓香水更持久，可以在早上沖個澡，因為毛孔打開後，再噴上香水，可以讓香味在肌膚上留存較久的時間。
二、先擦保濕產品再噴
如果不喜歡早上洗澡，那麼再噴香水之前，可以在想要噴香水的部位，先擦上一些「無味道」的保濕產品，譬如説化妝水、乳液等，讓香味可以吸附在保濕產品上，能讓香味更持久。
三、噴在正確的位置
一般來說，香水要噴在有動脈的地方，譬如耳後、手腕內側等，但要記得噴完之後，不要再摩擦，讓香水自然在這些部位留下香味。
四、香水的保存方法
香水適當的保存，也能讓香味不會揮發，一定不能放在潮濕且高溫，或能曬到太陽的地方，譬如説浴室等，放在陰暗處的香水，能讓香味更維持。
五、不要噴在衣服上
很多人會喜歡把香水噴在衣服上，但其實香水有可能會傷害衣物的材質，且流汗後，也會沾到衣服上，當汗味與香味混合之後，那味道更是難聞啊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言