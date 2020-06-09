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夏季噴香水必學5個實用技巧 噴前一招讓香味更持久

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香水要噴在有動脈的地方。圖／摘自Pelexs
香水要噴在有動脈的地方。圖／摘自Pelexs

夏天的氣溫偏高，讓人受不了狂流汗，想要遮掩身上的汗臭味，許多人都會噴香水。但噴了香水之後，夏天更容易讓香味消失，要如何讓香氣更持久呢？專業香水櫃姐教了5個實用的招式，能讓夏天裡的香水更持久。

一、噴香水前先洗澡

很多人都是在早上出門前，才會噴香水，但其實想讓香水更持久，可以在早上沖個澡，因為毛孔打開後，再噴上香水，可以讓香味在肌膚上留存較久的時間。

二、先擦保濕產品再噴

如果不喜歡早上洗澡，那麼再噴香水之前，可以在想要噴香水的部位，先擦上一些「無味道」的保濕產品，譬如説化妝水、乳液等，讓香味可以吸附在保濕產品上，能讓香味更持久。

三、噴在正確的位置

一般來說，香水要噴在有動脈的地方，譬如耳後、手腕內側等，但要記得噴完之後，不要再摩擦，讓香水自然在這些部位留下香味。

四、香水的保存方法

香水適當的保存，也能讓香味不會揮發，一定不能放在潮濕且高溫，或能曬到太陽的地方，譬如説浴室等，放在陰暗處的香水，能讓香味更維持。

五、不要噴在衣服上

很多人會喜歡把香水噴在衣服上，但其實香水有可能會傷害衣物的材質，且流汗後，也會沾到衣服上，當汗味與香味混合之後，那味道更是難聞啊。

夏天噴香水前，可以先洗澡。圖／摘自Pelexs
夏天噴香水前，可以先洗澡。圖／摘自Pelexs
夏天時，香水不要噴在衣服上。圖／摘自Pelexs
夏天時，香水不要噴在衣服上。圖／摘自Pelexs
香水的保存也很重要。圖／摘自Pelexs
香水的保存也很重要。圖／摘自Pelexs

高溫 櫃姐

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