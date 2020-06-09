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全聯、家樂福開賣限量大甲媽祖聯名商品
台灣防疫解封，大甲鎮瀾宮請示媽祖後宣布，將於6月11日深夜起駕。迎接年度盛事大甲媽祖遶境活動，超市量販賣場除為信眾準備供品，也開賣聯名商品，提供無法參加遶境的上班族有買有保佑的選擇。
家樂福表示，即日起至6月30日期間，家樂福全台量販店推出大甲媽祖聯名商品，品項包括紀念酒、飲料及清潔用品，限量發售、數量有限、售完為止。其中，大甲媽光明祈福金門高粱酒(600ml)1999元(盒)、金門高粱38度白金酒平安祈福紀念酒(600ml)429元(瓶)、光泉正庄蜂蜜菊花茶(250ml)166元(箱24入)、光泉正庄冬瓜茶(250ml)166元(箱24入)、得意連續抽取衛生紙大甲媽版(100抽X24)239元(袋)、好神拖X鎮瀾宮聯名賀歲加持組-手壓獨立藍旋轉拖(1桶+1桿+1布)定價799元(組)。
全聯福利中心也有一款「寶月泉46度大甲媽日月祈福紀念禮盒」(600ml+扇子2入)，售價999元，6月13日開賣，限量8000盒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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