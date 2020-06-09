2020新表／新機芯、新配色助陣！TISSOT運動風格腕表既強悍又時髦

不只有復刻款計時碼表，品牌血液裡流著運動魂的天梭表（TISSOT）的年度新款，當然少不了受到橄欖球、MotoGP和NBA籃球等賽事啟發的腕表，更特別的是今年部分款式還加入了Nivachron游絲的機芯，或是推出新配色表盤，既有強悍的性能，還具備百搭高顏值。

像是熱賣的石英款Seastar 1000計時碼表，除了先前受到消費者歡迎的藍面與黑面之外，還順應市場流行推出漸層綠色以及代表天梭表的漸層紅款式，還同時提供帶有懷舊風格的米蘭編織鍊帶來搭配。同樣的搭載自動上鍊機芯的Seastar 1000潛水表，也首度呈現漸層綠色表盤，以及米蘭編織鍊帶的組合，但依舊能替換成運動感的橡膠表帶來使用。

而為了向橄欖球運動致敬，天梭表特別打造了全新的Supersport系列表款，外觀設計完全具備了熱門運動表的元素。像是傳遞速度精神的計時表盤、超大的45.5毫米表徑，以及大尺寸的箭形指針，或是手工感強烈的皮革表帶，每一個細節都在反應了這項運動的強度與震撼感。站為了搭配性，天梭表還很貼心的提供了黑色、玫瑰金等PVD鍍層的款式選擇，誰說時尚不能與粗獷的運動風格並存呢？

「金質銀價」也是天梭表為表迷所津津樂道的特質之一，因為2018年推出的Chrono XL石英計時碼表，今年也有了優化版本。Gent XL系列雖然表徑略為縮小至43毫米，也少了計時碼表的功能，但搭載了品牌全新的Swissmatic Nivachron機械機芯，動力儲存長達3日，還能維持陽剛感的外型，讓人眼睛為之一亮。更讓消費者驚喜的是，訂價2萬元以下有找，在這個價格帶還是瑞士製造，可說是殺手級般的產品。