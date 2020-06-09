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疫情解封 阿里山遊樂區10日起至8月31日入園半價

中央社 / 嘉義縣9日電

國內疫情趨緩，全台大解封，林管處推出阿里山國家森林遊樂區「仲夏森遊」促銷活動，6月10日起至8月31日，入園全票半價，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣。

阿里山國家森林遊樂區在清明連假期間被列為警示景點，入園人數一直不理想，但隨著疫情趨緩，政府宣布6月7日起全台大解封，林務局嘉義林區管理處，馬上結合森林遊樂區內商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動。

嘉義林管處表示，從明天起到8月底，到阿里山國家森林遊樂區遊玩，入園門票打五折，全票只要100元，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，歡迎民眾多加利用。

嘉義林管處指出，阿里山遊樂區海拔約2000至2500公尺，夏季氣溫約15至23度，十分宜人舒服，適合避暑；遊樂區內四季花卉植物也相當豐富，更有持續綻放的毛地黃、射干菖蒲、海芋、繡球花、金毛杜鵑等。

林管處也說，天氣晴朗的阿里山夏季晚霞、星空相當美麗，還可遠眺嘉南平原夜景，甚至看到澎湖的燈光；清晨欣賞完日出後，步行至小笠原山，更有機會見到帝雉身影。

不過，嘉義林管處也提醒遊客，遊樂區海拔達2000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，園區另提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢。

阿里山 森林遊樂區 嘉義

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