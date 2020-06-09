影／藝文解封了！ 台中歌劇院「夏日放FUN時光」9檔節目

中央解封鬆綁防疫新生活，台中國家歌劇院宣佈全新夏季系列節目「夏日放／FUN時光」，以「開放全席次」邀觀眾回到久違的劇場，這個暑假一共有9檔國內適合全齡的精彩演出。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，重拾生活動能，在劇場「相聚∕劇」！現在進入歌劇院場館沒有強制戴口罩、但保持紅外線量體溫，若未戴口罩要主動保持社交距離；不過，進入劇場雖已不用梅花座、間隔座，觀眾還是要量體溫、戴口罩看表演。

「音樂劇在台中」是歌劇院夏天品牌盛事，2020年諧音「愛你愛你」，以「築愛追夢」為主軸，推出首演票房完售、觀眾好評爆棚的台灣原創音樂劇，由瘋戲樂工作室《台灣有個好萊塢》。

《台灣有個好萊塢》改編電影《阿嬤的夢中情人》，去年第56屆金馬獎開場演出。由三金音樂鬼才王希文身兼音樂總監與製作，親自操刀譜寫15首原創歌曲，演出現場更搭配即時投影，還原1960年代的片場，以幽默寫實的手法重現台語電影的黃金年代。

歌劇院「2020新藝計畫」以「偶戲、物件劇場」為主題，向中台灣新銳藝術家徵件，遴選出2件作品：吳峽寧與僻室的《包在我身上》及羅翡翠與頑劇場的《親愛的戴斯》7月底演出。

偶偶偶劇團的《紙要和你在一起》曾在2015年愛丁堡藝穗節上大放異彩，團長孫成傑擅長以極簡的物品激發兒童的想像力，這齣戲劇使用紙張演出，激發孩子想像力。

歌劇院「夏日特選」聚焦5檔適合闔家共賞的演出，達康.come的阿達與康康雙人組今年升級為無敵《三口組》；擅長以歌仔戲說故事的風神寶寶兒童劇團，這回改編膾炙人口的《西遊記》章回段子，新作《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》，讓孩子能正向面對生命課題、樂觀的想像與同理心；駐館藝術家包大山首度跨界劇場，以半自傳體創作《RUN》與導演洪健藏透過手繪與劇場元素尋找成長軌跡。

2檔上半年受疫情影響取消的節目，下半年也重回劇場，其中之一是被譽為「台灣版太陽馬戲團」的舞鈴劇場《VALO首部曲—阿米巴》，以獨步全球的扯鈴演出型式。另一檔是故事工廠《再見歌廳秀》，描述台灣70、80年代紅極一時的歌廳秀，在時代變遷下導致秀場文化逐漸凋零，但秀場人物堅持「The Show Must Go On!」的拼搏心情，隱隱呼應疫情期間劇場人的努力與心境。