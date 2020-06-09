快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

影／藝文解封了！ 台中歌劇院「夏日放FUN時光」9檔節目

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影
防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影

中央解封鬆綁防疫新生活，台中國家歌劇院宣佈全新夏季系列節目「夏日放／FUN時光」，以「開放全席次」邀觀眾回到久違的劇場，這個暑假一共有9檔國內適合全齡的精彩演出。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，重拾生活動能，在劇場「相聚∕劇」！現在進入歌劇院場館沒有強制戴口罩、但保持紅外線量體溫，若未戴口罩要主動保持社交距離；不過，進入劇場雖已不用梅花座、間隔座，觀眾還是要量體溫、戴口罩看表演。

「音樂劇在台中」是歌劇院夏天品牌盛事，2020年諧音「愛你愛你」，以「築愛追夢」為主軸，推出首演票房完售、觀眾好評爆棚的台灣原創音樂劇，由瘋戲樂工作室《台灣有個好萊塢》。

《台灣有個好萊塢》改編電影《阿嬤的夢中情人》，去年第56屆金馬獎開場演出。由三金音樂鬼才王希文身兼音樂總監與製作，親自操刀譜寫15首原創歌曲，演出現場更搭配即時投影，還原1960年代的片場，以幽默寫實的手法重現台語電影的黃金年代。

歌劇院「2020新藝計畫」以「偶戲、物件劇場」為主題，向中台灣新銳藝術家徵件，遴選出2件作品：吳峽寧與僻室的《包在我身上》及羅翡翠與頑劇場的《親愛的戴斯》7月底演出。

偶偶偶劇團的《紙要和你在一起》曾在2015年愛丁堡藝穗節上大放異彩，團長孫成傑擅長以極簡的物品激發兒童的想像力，這齣戲劇使用紙張演出，激發孩子想像力。

歌劇院「夏日特選」聚焦5檔適合闔家共賞的演出，達康.come的阿達與康康雙人組今年升級為無敵《三口組》；擅長以歌仔戲說故事的風神寶寶兒童劇團，這回改編膾炙人口的《西遊記》章回段子，新作《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》，讓孩子能正向面對生命課題、樂觀的想像與同理心；駐館藝術家包大山首度跨界劇場，以半自傳體創作《RUN》與導演洪健藏透過手繪與劇場元素尋找成長軌跡。

2檔上半年受疫情影響取消的節目，下半年也重回劇場，其中之一是被譽為「台灣版太陽馬戲團」的舞鈴劇場《VALO首部曲—阿米巴》，以獨步全球的扯鈴演出型式。另一檔是故事工廠《再見歌廳秀》，描述台灣70、80年代紅極一時的歌廳秀，在時代變遷下導致秀場文化逐漸凋零，但秀場人物堅持「The Show Must Go On!」的拼搏心情，隱隱呼應疫情期間劇場人的努力與心境。

因為疫情，國外劇團都無法來台，歌劇院「夏日放∕FUN時光」加碼推出「FUN映中」精選法、韓國劇場製作實況錄影在中劇院播出，凡購買《台灣有個好萊塢》前2高票級者，憑票券可兌換法蘭西戲劇院《伊蕾克特拉∕奧瑞斯特》或韓國原創音樂劇《狂愛詩人—韓波》任1場次入場券；另有歌劇院會員專屬場次，新舊會員可「包場」，獨享歌劇院會員尊榮體驗！

防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影
防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影
防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影
防疫新生活展開，藝文場館解禁！台中國家歌劇院全新夏季系列「夏日放／FUN時光」一共有9檔全齡演出，售票「開全席」不需間隔座，邀民眾回到久違的劇場，但看表演仍要量額溫、戴口罩。記者喻文玟／攝影

劇場 疫情

延伸閱讀

配合國旅大解封 航港局：郵輪跳島行程最快7月中上路

新冠病患歸零！紐國境內全面解封 總理開心到跳舞

大學指考未解封 考生仍須全程戴口罩、禁家長陪考

台灣疫情大解封 醫籲糖友持續回診勿停藥

相關新聞

PS4造型悠遊卡狂賣30萬張 取貨時小孩都大2歲了

悠遊卡公司與sony合作推出PS4手把造型悠遊卡，昨日起連續三天「限時不限量」，截至今日中午12時止，成功預購訂單已有3...

夏季噴香水必學5個實用技巧　噴前一招讓香味更持久

夏天的氣溫偏高，讓人受不了狂流汗，想要遮掩身上的汗臭味，許多人都會噴香水。但噴了香水之後，夏天更容易讓香味消失，要如何讓...

全聯、家樂福開賣限量大甲媽祖聯名商品

台灣防疫解封，大甲鎮瀾宮請示媽祖後宣布，將於6月11日深夜起駕。迎接年度盛事大甲媽祖遶境活動，超市量販賣場除為信眾準備供...

2020新表／新機芯、新配色助陣！TISSOT運動風格腕表既強悍又時髦

不只有復刻款計時碼表，品牌血液裡流著運動魂的天梭表（TISSOT）的年度新款，當然少不了受到橄欖球、MotoGP和NBA...

影／藝文解封了！ 台中歌劇院「夏日放FUN時光」9檔節目

中央解封鬆綁防疫新生活，台中國家歌劇院宣佈全新夏季系列節目「夏日放／FUN時光」，以「開放全席次」邀觀眾回到久違的劇場，...

禮客周年慶滿千抽iPhone夜幕綠 萬件獨賣價Roots 2折起

隨著國內防疫新生活開始，人潮逐漸回流，百貨零售業趁此時積極「加碼振興」。禮客Outlet周年慶將於6月12日至6月29日...

禮客Outlet周年慶滿千抽iPhone夜幕綠 萬件獨賣價Roots 2折起

隨著國內防疫解封、防疫新生活開始，人潮逐漸回流，百貨零售業趁此時積極「加碼振興」。禮客Outlet周年慶將於6/12至6...

萌力來襲 小七「卡通大聯萌」集結15角色讓你荷包破洞

迎接充滿活力的夏日，加上解封後親子出遊商機，7-ELEVEN繼超人氣的OPEN!家族主題店、史努比聯名店可愛登場後，再推...

墨鏡還附遮陽板 香奈兒度假系列就是這麼帥

香奈兒昨天晚上採線上影片+照片的模式發布了2020/21 Cruise度假系列「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），雖沒有以往時裝秀那樣眾星雲集的排場，但精彩的設計依舊讓時尚迷們看得非常過癮。尤其是備受矚目的包款、配件，這次藝術總監維吉妮亞維亞（Virginie Viard）也打造了很多顧及經典同時前衛有趣的單品。

69鐵路節 也來收藏隱藏在手腕上的鐵道！

6月9日是台灣鐵路節，對於喜愛相關文化的廣大鐵道迷來說自是值得慶賀的日子。小小的腕表上其實有一種歷久彌新的經典設計，叫做...

跟宋慧喬比美！雪花秀推出「免費30分鐘養膚體驗」

疫情終於趨緩，可以外出逛逛血拼了，但之前常戴口罩導致肌膚狀況不穩定，加上夏日悶熱潮濕的天氣，現在更要好好的保養。韓系保養品牌雪花秀要來拯救大家的肌膚，即日起至7月31日，提供「免費30分鐘」的養膚青春甦活體驗，只要事先致電全台各專櫃預約，就能免費享受養膚體驗，感受雪花秀的頂級保養，比美雪花秀代言人宋慧喬。

林心如鎖骨外露穿皮革馬甲好性感 霸氣登上雜誌封面

因熱門NETFLIX原創台劇《誰是被害者》受到關注，首度演出反派的林心如討論熱度也升高，她以當代女性的自信穿搭登上雜誌PRESTIGE TAIWAN封面，述說近期的作品與心情，更配襯了女強人的霸氣造型。

熱門新聞

名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

PS4悠遊卡排貨到明年7月 網憂：取貨單要變無字天書

名字有「龜」太難？網問遇過哪些特殊姓氏 意外揭這全台僅1人

今天將出梅？鄭明典：天氣型態轉變中 熱擾動會變活躍

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

威力彩連34槓 下期頭獎上看7.4億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。