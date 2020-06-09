PS4造型悠遊卡狂賣30萬張 取貨時小孩都大2歲了

悠遊卡公司與sony合作推出PS4手把造型悠遊卡，昨日起連續三天「限時不限量」，截至今日中午12時止，成功預購訂單已有30萬張，也有網友表示，預購取貨日已排到2022年。悠遊卡公司董事長陳亭如強調，民眾只要在明日晚上23點59分前預購，都能買得到，將全力提前取貨時間。

民眾搶購造型悠遊卡，昨日一度讓通路平台當機，經系統調整後，消費者可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PChome」等五大指定通路預購。

若民眾選擇超商通路，可至各門市多功能服務機完成預購，但務必留存取貨聯（小白單），或拍照紀錄，以免2年後取貨失敗；據民眾陳先生透露，有些門市預購日已到2023年，他還自嘲「可以留著當小孩長大後的生日禮物」。

「PChome」今日下午3時也開放第十波預購，目前單量已額滿，預計今晚6時將開放第11波，明日上午也還有機會，但預計出貨日都是2022年8月4日，民眾若要取貨，還要再等上2年。

針對各通路銷售採波段方式進行，悠遊卡公司說明，各通路預購流程設計不同，採取分段預購，能有效因應高峰人潮。至於民眾抱怨取貨時間過長，悠遊卡公司表示，由於預購需告知消費者取貨時間，現階段將全力加速生產，希望能提前讓消費者取貨。