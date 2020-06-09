聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳妍嵐氣質穿搭四重奏 展現夏姿清新、典雅的夏季日常
夏姿．陳SHIATZY CHEN找來品牌好朋友陳妍嵐演繹春夏季作品，她以私服搭配，表現了貴氣、典雅、清新帥氣等各式風格，每一套都是氣質穿搭的典範。
文華花苑總監陳妍嵐的造型，將夏姿結合東方風格、西式輪廓的特質做了極佳詮釋，展現多樣的夏季日常穿搭，也將本季的荷花意象和盛夏竹林的情境融入其中。在以洽公為主題的造型中，陳妍嵐以中性簡約的黑白配融入東方細節，西裝褲頭、外套內裡都隱藏竹節圖騰，而上衣不對稱的剪裁，則有露出肩膀的微性感風情，為嚴謹的辦公穿著點綴了女人味；另一套黑白色系的搭配，則是以夏姿經典的立領結構做為主題。
烏干紗為基底的上衣，相對華麗隆重，搭配長褲散發強大氣場，獨家開版圖騰以品牌著名的緹花刺繡工藝完成，光澤感布料輔以刺繡色調的變化，打造了視覺上的豐富層次，也有低調奢華的內斂。陳妍嵐特別喜愛的是絲緞長罩衫，瀟灑俐落且易搭配，設計師模擬了八大山人的奔放筆觸，製作獨家開版印花，隨性搭配白T恤和牛仔褲，是一套說走就走的清新夏裝，陳妍嵐因此表示，「夏姿單品很百搭，同一件日裝的多元穿法帶來穿搭樂趣。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言