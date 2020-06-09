陳妍嵐氣質穿搭四重奏 展現夏姿清新、典雅的夏季日常

夏姿．陳SHIATZY CHEN找來品牌好朋友陳妍嵐演繹春夏季作品，她以私服搭配，表現了貴氣、典雅、清新帥氣等各式風格，每一套都是氣質穿搭的典範。

文華花苑總監陳妍嵐的造型，將夏姿結合東方風格、西式輪廓的特質做了極佳詮釋，展現多樣的夏季日常穿搭，也將本季的荷花意象和盛夏竹林的情境融入其中。在以洽公為主題的造型中，陳妍嵐以中性簡約的黑白配融入東方細節，西裝褲頭、外套內裡都隱藏竹節圖騰，而上衣不對稱的剪裁，則有露出肩膀的微性感風情，為嚴謹的辦公穿著點綴了女人味；另一套黑白色系的搭配，則是以夏姿經典的立領結構做為主題。