禮客Outlet周年慶滿千抽iPhone夜幕綠 萬件獨賣價Roots 2折起
隨著國內防疫解封、防疫新生活開始，人潮逐漸回流，百貨零售業趁此時積極「加碼振興」。禮客Outlet周年慶將於6/12至6/29開跑，除了首10日單筆滿5,000送500外，今年首度推出第二波加碼，以及單筆滿1,000再抽iPhone 11 Pro Max夯款夜幕綠。另外禮客線上購物同步展開，今年並首度納入精品、時尚、運動品項，推出免運宅配到家優惠。
禮客Outlet指出，疫情期間整體來客減少2成，但受到國人透過運動提升免疫力概念興起，疫情間運動業種反而逆勢成長15％，加上當時推動消費滿2,000送500現金活動帶動餐飲來客成長10％。整體來客在母親節後隨著國內疫情穩定慢慢回溫。疫情期間民眾降低出門頻率，禮客看好悶壞的消費者將在下半年更有動機消費，預期將激發高客單名品的購買力。
禮客Outlet內湖1、2館與公館店周年慶推出App會員專屬回饋，首10日（6/12～6/21）單筆滿5,000送500電子抵用券，周年慶「首度」推出第二波（6/22～6/29）加碼，內湖店限定單筆滿6,000送200禮覓電子商品券、滿1萬送215歐廚、漾客日式料理500元餐券。公館店則推出單筆6,000送300。周年慶18天期間，單筆消費滿1,000，還有機會抽中iPhone 11 Pro Max 256GB夯款夜幕綠。
看好防疫生活民眾自主運動概念崛起，禮客Outlet周年慶特別推出「防疫新生活萬件Outlet獨賣價」商品最低1折起。像是Roots單一特價2折起，單筆4件加送1件，滿3,500元指定商品加1元多1件。
另外，Under Armour、SKECHERS、PUMA、FILA、New Balance等運動鞋推出2千元有找。adidas經典SUPERGA鞋款原價2,480元，特價1,488元；Under Armour運動鞋原價4,380元，特價3,066元；Palladium防水軍靴原價2,280元，特價999元。The North Face、Columbia、Traveler、AIGLE等戶外休閒高機能舒適機能服、抗UV外套、輕便短褲、涼感貼身內著等單品，最低1千元有找。
疫情期間不能出國悶壞的民眾，紛紛轉向國內旅遊，看好島內旅行潮，禮客內湖店聯手VICTORINOX瑞士維氏「獨家」推出推行李箱、旅行休閒包配件全面4.5折。另外，Samsonite、TUMI獨家5折限量商品，雷朋RayBan墨鏡原價13,800元，周年慶特價3,980元。
禮客公館店趁疫情期間進行櫃位調整，周年慶首次聯合NIKE、adidas、Converse、Palladium推出聯合特賣最低740元起。NIKE女款慢跑鞋原價3,100元，特價1,590元、adidas潮流運動鞋原價3,690元，特價1,790元、Converse高筒帆布鞋原價2,480元，特價740元。
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