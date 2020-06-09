萌力來襲 小七「卡通大聯萌」集結15角色讓你荷包破洞

迎接充滿活力的夏日，加上解封後親子出遊商機，7-ELEVEN繼超人氣的OPEN!家族主題店、史努比聯名店可愛登場後，再推最新強檔「卡通大聯萌」主題專案架活動，自6月17日起，超過15種療癒角色超萌現身，並一次網羅零食、糖果、飲料、生活用品，搶先於暑假前夕打造大人小孩都愛的歡樂卡通樂園，還有指定商品任2件8折、3件7.7折活動，一次將喜愛的角色都入手。

為慶祝OPEN小將15週年，OPEN!家族推出一系列全新包裝的飲料、糖果、冰品，OPEN家族全員換上啦啦隊服，手持加油旗、彩球、大聲公，為生活加油打氣。更與超級萌友Hello Kitty攜手知名零食大廠推出新口味零食，包括可樂果北海道起司、卡哩卡哩蜜蜜焦糖風味、卡迪那德州薯條甜燒海苔口味，新奇口味都讓人好奇想嚐鮮。

除了OPEN!家族與Hello Kitty，本次「卡通大聯萌」還一口氣引進多款人氣肖像，包含史努比、角落小夥伴、小小兵、名偵探柯南、波力救援小隊、奇奇蒂蒂、小熊維尼、蛋黃哥、ㄇㄚˊ幾兔、KAKAO FRIENDS、宇宙人、哆啦A夢、蠟筆小新等，不僅躍上糖果、飲料包裝，還有童趣食玩和玩具，無論是小資族辦公室紓壓、或是當作親子零食點心、蒐藏玩家，都能找到適合自己的療癒商品。用品部分，更限量推出CVS獨家設計韓國KAKAO FRIENDS聯名自動便利傘，逗趣圖案讓人雨天也能維持好心情。透過實用性高的商品系列，療癒之餘也滿足消費者實際使用需求。