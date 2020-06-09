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萌力來襲 小七「卡通大聯萌」集結15角色讓你荷包破洞

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
SNOOPY側開拉鍊手提包，可肩背、手提，側開拉鍊可增加容量，建議售價599元。6月17日11時起開放預購。圖／7-ELEVEN提供
SNOOPY側開拉鍊手提包，可肩背、手提，側開拉鍊可增加容量，建議售價599元。6月17日11時起開放預購。圖／7-ELEVEN提供

迎接充滿活力的夏日，加上解封後親子出遊商機，7-ELEVEN繼超人氣的OPEN!家族主題店、史努比聯名店可愛登場後，再推最新強檔「卡通大聯萌」主題專案架活動，自6月17日起，超過15種療癒角色超萌現身，並一次網羅零食、糖果、飲料、生活用品，搶先於暑假前夕打造大人小孩都愛的歡樂卡通樂園，還有指定商品任2件8折、3件7.7折活動，一次將喜愛的角色都入手。

為慶祝OPEN小將15週年，OPEN!家族推出一系列全新包裝的飲料、糖果、冰品，OPEN家族全員換上啦啦隊服，手持加油旗、彩球、大聲公，為生活加油打氣。更與超級萌友Hello Kitty攜手知名零食大廠推出新口味零食，包括可樂果北海道起司、卡哩卡哩蜜蜜焦糖風味、卡迪那德州薯條甜燒海苔口味，新奇口味都讓人好奇想嚐鮮。

除了OPEN!家族與Hello Kitty，本次「卡通大聯萌」還一口氣引進多款人氣肖像，包含史努比、角落小夥伴、小小兵、名偵探柯南、波力救援小隊、奇奇蒂蒂、小熊維尼、蛋黃哥、ㄇㄚˊ幾兔、KAKAO FRIENDS、宇宙人、哆啦A夢、蠟筆小新等，不僅躍上糖果、飲料包裝，還有童趣食玩和玩具，無論是小資族辦公室紓壓、或是當作親子零食點心、蒐藏玩家，都能找到適合自己的療癒商品。用品部分，更限量推出CVS獨家設計韓國KAKAO FRIENDS聯名自動便利傘，逗趣圖案讓人雨天也能維持好心情。透過實用性高的商品系列，療癒之餘也滿足消費者實際使用需求。

超澎湃的店內主題架之外，7-ELEVEN也同步推出卡通肖像商品限量預購活動，6月17日上午11點起「SNOOPY & HELLO KITTY周邊預購」，限量商品有SNOOPY和 HELLO KITTY造型的連帽毛巾、側開拉鍊手提包、軟性滑鼠墊各3款可愛度爆表的周邊；3C周邊也有「卡娜赫拉的小動物3C周邊預購」，推出兔兔和P助造型的QubiiDuo備份豆腐，支援iOS、Android雙系統，搭配專屬卡娜赫拉的小動物App使用，充電同時備份超輕鬆。

7-ELEVEN最新強檔「卡通大聯萌」活動將於6月17日登場，超過15種療癒角色，一次網羅零食、糖果、飲料、生活用品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最新強檔「卡通大聯萌」活動將於6月17日登場，超過15種療癒角色，一次網羅零食、糖果、飲料、生活用品。圖／7-ELEVEN提供
為慶祝OPEN小將15週年，OPEN!家族推出一系列全新包裝的飲料、糖果、冰品，OPEN家族全員更換上啦啦隊服，手持加油旗、彩球、大聲公，為生活加油打氣。圖／7-ELEVEN提供
為慶祝OPEN小將15週年，OPEN!家族推出一系列全新包裝的飲料、糖果、冰品，OPEN家族全員更換上啦啦隊服，手持加油旗、彩球、大聲公，為生活加油打氣。圖／7-ELEVEN提供
紀念哆啦A夢50周年推出「電影版40個作品之轉轉花生」，哆啦A夢以各個電影版中的造型與配件登場，非常值得收藏。圖／7-ELEVEN提供
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角落小夥伴棒棒糖，7-ELEVEN獨家上市，可愛繽紛包裝，5款角色圖案代表5種水果口味，單支建議售價14元。圖／7-ELEVEN提供
角落小夥伴棒棒糖，7-ELEVEN獨家上市，可愛繽紛包裝，5款角色圖案代表5種水果口味，單支建議售價14元。圖／7-ELEVEN提供
韓國人氣肖像KAKAO FRIENDS獨家授權肖像圖，60公分便利傘，一鍵即開按鈕方便使用，纖維傘骨，抗風性佳，建議售價199元。圖／7-ELEVEN提供
韓國人氣肖像KAKAO FRIENDS獨家授權肖像圖，60公分便利傘，一鍵即開按鈕方便使用，纖維傘骨，抗風性佳，建議售價199元。圖／7-ELEVEN提供
SNOOPY托特小提包，建議售價149元。史努比飛行圖騰，裝飲料小物超時髦。圖／7-ELEVEN提供
SNOOPY托特小提包，建議售價149元。史努比飛行圖騰，裝飲料小物超時髦。圖／7-ELEVEN提供
QubiiDuo備份豆腐卡娜赫拉的小動物，建議售價1,890元起。支援iOS、Android雙系統，內附卡娜赫拉的小動物聯名記憶卡，手機充電同時可自動備份。圖／7-ELEVEN提供
QubiiDuo備份豆腐卡娜赫拉的小動物，建議售價1,890元起。支援iOS、Android雙系統，內附卡娜赫拉的小動物聯名記憶卡，手機充電同時可自動備份。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家上市，2020年版加倍佳草莓棒棒糖KAKAO驚喜蛋，共11款全新櫻花傳情主題公仔，其中4款附加筆套功能，打開有意想不到驚喜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家上市，2020年版加倍佳草莓棒棒糖KAKAO驚喜蛋，共11款全新櫻花傳情主題公仔，其中4款附加筆套功能，打開有意想不到驚喜。圖／7-ELEVEN提供

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