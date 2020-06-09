墨鏡還附遮陽板 香奈兒度假系列就是這麼帥

香奈兒昨天晚上採線上影片+照片的模式發布了2020/21 Cruise度假系列「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），雖沒有以往時裝秀那樣眾星雲集的排場，但精彩的設計依舊讓時尚迷們看得非常過癮。尤其是備受矚目的包款、配件，這次藝術總監維吉妮亞維亞（Virginie Viard）也打造了很多顧及經典同時前衛有趣的單品。

首先先來看近期大熱的人氣代表包款CHANEL 19包，在2020/21 Cruise度假系列中除了以很有海島風情的白色皮革搭黑色菱格紋的設計之外，還有閃閃發光的粉紅色亮片款，萬年不敗的Classic Flap包則是推出了大尺寸毛巾布款式、像是海草概念的綠色亮片款等等。其他像是各種皮穿鍊水桶包、編織包、單肩包袱包等，都充滿悠閒的度假氛圍。