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69鐵路節 也來收藏隱藏在手腕上的鐵道！
6月9日是台灣鐵路節，對於喜愛相關文化的廣大鐵道迷來說自是值得慶賀的日子。小小的腕表上其實有一種歷久彌新的經典設計，叫做railroad-track minute markers或rail minute track，中文翻譯做「軌道式分鐘刻度」，就是因為造型和一節一節相連的鐵軌相近而得名。不過這樣的設計早在1900年代就出現，究竟是何時由誰發明的已不可考。至今，這樣簡潔優雅的軌道式分鐘刻度仍經常出現在不同的表款上，呈現一種洗練的復古情懷。
最知名的軌道式分鐘刻度，莫過於卡地亞（CARTIER）的坦克。從1910年代誕生至今，幾經時代美學演變、人們配戴習慣而多次改款，甚至已經衍生出美坦、法坦等不同設計的坦克家族，始終最鮮明的特色之一就是內圈的軌道式分鐘刻度環。這樣迷人的設計後來也出現在卡地亞其他系列的表款上，包括Santos等，搭配羅馬數字，一起成為卡地亞的經典標誌之一。
軌道式分鐘刻度也是品牌想要讓表盤呈現簡潔、優雅感的時候會採取的元素。例如擅長頂級複雜功能的表王百達翡麗（Patek Philippe），往往會為愈複雜的功能配上愈簡約易讀的設計，讓高深看起來不露痕跡，例如經典的5078三問表面上就只有簡約的軌道式分鐘刻度、時標、小秒盤。而復古風的兩地時間5524，則以軌道式分鐘刻度為飛行表增添優雅韻味。
不過最將這種軌道美學發揮得淋漓盡致的，則是Calatrava型號5296的大三針日期表，其中被粉絲暱稱「軌道面」的設計，是在2005年時推出的。表盤共有三個軌道，最內圈到外分別為小時、分鐘、秒針，指針的長度也就剛好到軌道邊，設計精緻用心，是以1934年型號Ref 96 SC的骨董表為靈感的創作。當時做了白K金和玫瑰金兩種材質，至今在拍賣場上仍是相當受到喜愛的作品。
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