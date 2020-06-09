69鐵路節 也來收藏隱藏在手腕上的鐵道！

6月9日是台灣鐵路節，對於喜愛相關文化的廣大鐵道迷來說自是值得慶賀的日子。小小的腕表上其實有一種歷久彌新的經典設計，叫做railroad-track minute markers或rail minute track，中文翻譯做「軌道式分鐘刻度」，就是因為造型和一節一節相連的鐵軌相近而得名。不過這樣的設計早在1900年代就出現，究竟是何時由誰發明的已不可考。至今，這樣簡潔優雅的軌道式分鐘刻度仍經常出現在不同的表款上，呈現一種洗練的復古情懷。

最知名的軌道式分鐘刻度，莫過於卡地亞（CARTIER）的坦克。從1910年代誕生至今，幾經時代美學演變、人們配戴習慣而多次改款，甚至已經衍生出美坦、法坦等不同設計的坦克家族，始終最鮮明的特色之一就是內圈的軌道式分鐘刻度環。這樣迷人的設計後來也出現在卡地亞其他系列的表款上，包括Santos等，搭配羅馬數字，一起成為卡地亞的經典標誌之一。

軌道式分鐘刻度也是品牌想要讓表盤呈現簡潔、優雅感的時候會採取的元素。例如擅長頂級複雜功能的表王百達翡麗（Patek Philippe），往往會為愈複雜的功能配上愈簡約易讀的設計，讓高深看起來不露痕跡，例如經典的5078三問表面上就只有簡約的軌道式分鐘刻度、時標、小秒盤。而復古風的兩地時間5524，則以軌道式分鐘刻度為飛行表增添優雅韻味。