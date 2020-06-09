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跟宋慧喬比美！雪花秀推出「免費30分鐘養膚體驗」
疫情終於趨緩，可以外出逛逛血拼了，但之前常戴口罩導致肌膚狀況不穩定，加上夏日悶熱潮濕的天氣，現在更要好好的保養。韓系保養品牌雪花秀要來拯救大家的肌膚，即日起至7月31日，提供「免費30分鐘」的養膚青春甦活體驗，只要事先致電全台各專櫃預約，就能免費享受養膚體驗，感受雪花秀的頂級保養，比美雪花秀代言人宋慧喬。
過去5個多月來，大家一起抗疫有成，現在更要懂得愛自己，因為戴口罩也造成「保養破口」，雪花秀體貼全台消費者，推出免費30分鐘的養膚青春甦活體驗，透過第五代養膚瓶的「潤燥養膚精華」，搭配東醫溫藥枕，以及按摩手法，放鬆肩頸來舒緩，並以粉晶滾輪增添臉部能量，釋放臉部的壓力，一起讓大家「養膚」。
想要體驗之前，得先致電全台專櫃預約，每天名額有限。
另外雪花秀也推出體驗特惠組，包括潤燥養膚精華90ml禮盒組、60ml體驗組，還有滋陰生人蔘水乳組，媲美母親節檔期的優惠，馬上讓保養也能超前部署。
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