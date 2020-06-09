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林心如鎖骨外露穿皮革馬甲好性感 霸氣登上雜誌封面
因熱門NETFLIX原創台劇《誰是被害者》受到關注，首度演出反派的林心如討論熱度也升高，她以當代女性的自信穿搭登上雜誌PRESTIGE TAIWAN封面，述說近期的作品與心情，更配襯了女強人的霸氣造型。
林心如以西裝外套或大衣，表現都會女性的洗鍊，例如Loro Piana以頂級面料著稱，俐落的剪裁、暖如沙漠夕照的色彩，營造溫煦的氛圍，也能賦予穿著者柔美感性的姿態。此外，她也詮釋了GIVENCHY 2020春夏定名為「紐約．巴黎 1993」系列的西裝與短褲，這也是創意總監Clare Waight Keller初抵美國在Calvin Klein工作的時期，她以當時九○年代的自由氛圍打造女裝，寬身剪裁的西服外套和五分褲，呈現了Tomboy的颯爽，也反應林心如在生活與戲劇中都是多變角色的真實人生。
此外，表現剛毅的黑色系來自DIOR 2020早秋，也是映襯品牌高級訂製服精髓的系列，運用剪裁與面料展現精緻的核心價值，林心如也穿上具有標誌性的黑色皮革馬甲、格紋褲，馬甲靈感來自Bar Jaket的剪裁，演繹經典與創新；另一套色彩鮮艷的襯衫來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），為一系列的穿搭帶來浪漫的點綴。林心如近期首度擔任製作人的「傾世皇妃」創下優酷觀看量最快破億紀錄，事業亮眼之餘，她也表示在疫情中多了時間與親朋好友相處，讓她體會更要懂得珍惜當下。
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