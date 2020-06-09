林心如鎖骨外露穿皮革馬甲好性感 霸氣登上雜誌封面

因熱門NETFLIX原創台劇《誰是被害者》受到關注，首度演出反派的林心如討論熱度也升高，她以當代女性的自信穿搭登上雜誌PRESTIGE TAIWAN封面，述說近期的作品與心情，更配襯了女強人的霸氣造型。

林心如以西裝外套或大衣，表現都會女性的洗鍊，例如Loro Piana以頂級面料著稱，俐落的剪裁、暖如沙漠夕照的色彩，營造溫煦的氛圍，也能賦予穿著者柔美感性的姿態。此外，她也詮釋了GIVENCHY 2020春夏定名為「紐約．巴黎 1993」系列的西裝與短褲，這也是創意總監Clare Waight Keller初抵美國在Calvin Klein工作的時期，她以當時九○年代的自由氛圍打造女裝，寬身剪裁的西服外套和五分褲，呈現了Tomboy的颯爽，也反應林心如在生活與戲劇中都是多變角色的真實人生。