「新馬辣」6/15進駐桃園車站 打卡送九孔鮑魚、哈根達斯

香奈兒昨天晚上採線上影片+照片的模式發布了2020/21 Cruise度假系列「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），雖沒有以往時裝秀那樣眾星雲集的排場，但精彩的設計依舊讓時尚迷們看得非常過癮。尤其是備受矚目的包款、配件，這次藝術總監維吉妮亞維亞（Virginie Viard）也打造了很多顧及經典同時前衛有趣的單品。

2020-06-09 15:27