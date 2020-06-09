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「新馬辣」6/15進駐桃園車站 打卡送九孔鮑魚、哈根達斯
提供多款生鮮食材的「新馬辣經典麻辣鍋」，將於6月15日進駐桃園火車站站前商圈。店內除了提供原有的鍋物食材之外，還限店推出「餐酒50元無限暢飲」的服務。另外試營運期間參與打卡活動，可再享全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」以及「Haagen-Dazs盒裝雪糕／甜筒1支」的加碼優惠。
馬辣集團旗下共擁有馬辣、新馬辣、新馬辣plus+等多個麻辣鍋物品牌，其中「新馬辣」自2016年創立，主攻年輕客層。相較於馬辣，新馬辣捨去水果區，而新增澳洲黑毛和牛、阿根廷天使紅蝦、丹麥國寶AA級松阪豬等多款肉品，還有無限量供應的美國Prime霜降牛、Choice無骨牛小排、美國經典1855 Choice雪花牛、澳洲小羔羊嫩肩、脆皮酸菜白肉等選擇，價差不到百元。其他如雞胇、草蝦、蘇澳小卷等海鮮，以及Movenpick、HaggenDazs等冰品，也都是高人氣之選。
即將開幕的新馬辣桃園站前店，鄰近統領廣場、豪華in89影城，佔地200坪，設有近300席座位。店內也特別設計有「時尚餐酒銅板價暢飲」的活動，每人加價50元，就可無限暢飲紅酒、白酒、氣泡酒等3款進口餐酒。另外在6月15日至6月19日期間，2成人以上同行並提前預約用餐，參與打卡活動，全桌可享「九孔鮑魚免費吃到飽」的優惠，另外點讚還再加贈Haagen-Dazs盒裝雪糕／甜筒1枝。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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