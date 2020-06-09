12種炸物！頂呱呱「369吃到飽」加碼4場 還有啤酒無限

沒搶到「頂呱呱吃到飽」的民眾注意囉！為慶祝46週年慶，頂呱呱遠百信義店日前限時推出「369元吃到飽活動」，由於開放6小時就被預約一空，因此將再度加碼場次，並且將於6月9日14:00開放預約。加價還可再享日本SVB精釀啤酒喝到飽！

前次頂呱呱所推出的「午茶炸物派對」吃到飽活動，時間為6月15日至6月19日，地點為頂呱呱×美國功夫茶遠百信義概念店，共計有10個場次、500個名額。活動中，可以無限品嚐原味雞塊、炸豬排、香烤雞翅、呱呱包、地瓜薯條、口袋披薩、阿勇雞塊、甜甜包、炸義大利麵、沙拉、芝心乳酪棒、椒麻一口翅等12款炸物，還有可口可樂、雪碧、檸檬紅茶、功夫紅茶、功夫綠茶等7款飲品，每人369元，用餐時間為90分鐘。

業者指出，自6月8日開放預定後，10個場次在6小時內就預約完畢，因此再加推4個場次。新推出的場次時間為6月15日至6月18日的17:30～19:00，共計四場，僅接受電話訂位（優先提供原午茶時段候補名單補位），並於6月9日14:00開放訂位。

除了原有料理之外，此次還推出「精釀啤酒喝到飽」的加價服務。加價199元，可享日本SVB精釀啤酒喝到飽，包括有COPELAND柯普蘭精釀啤酒、JAZZBERRY爵士貝莉精釀啤酒、In the Dark達克精釀啤酒、496精釀啤酒及麒麟生啤無限暢飲。

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