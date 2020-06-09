SWATCH Big Bold風潮再度襲來 透明感、撞色創造夏日最清涼腕表

還記得去年推出的SWATCH Big Bold系列腕表嗎？超大的表徑，加上個性外觀設計，讓這系列叫好又叫座，成為品牌最暢銷的表款之一。而順應夏季的到來，SWATCH更讓Big Bold腕表改頭換面，以半透明材質表殼搭配亮色時標與指針等系列，既吸睛又創造出清涼視覺感。

歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供

融合街頭流行和運動風格就是SWATCH Big Bold腕表的DNA，不同於去年以城市特色或是潮牌聯名的創作為主，品牌從1983年所推出的Original Jelly Fish腕表擷取靈感，來打造全新Jelly系列，有著半透明的外觀，就如同水母一般，但SWATCH以巧思點綴了黑、檸檬黃、橘、天空藍等亮色細節，加上極簡設計，再度成為搭配造型時的焦點。為了強調這系列的街頭感，品牌還找來在選秀節目爆紅的歌手劉柏辛來穿搭演繹Big Bold Jelly表款，藉由她鮮明的個人特色，凸顯腕表百搭又多變，同時適合男、女生來配戴的魅力。

歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／摘自微博

在受邀詮釋這系列表款時，劉柏辛也表示「透明即真我，能夠真實的做自己。執著於透過音樂表達，這就是我『大』膽的態度」，再次緊扣了系列腕表的源自街頭文化的精神。SWATCH Big Bold Jelly的問世，不只是打破了品牌的定位，連同設計也是創新，像是全透明的材質，具有良好穿透性，能夠看見表盤下的機芯，而且為了表現潮流美學，還把表冠從3點鐘方向移至2點鐘的位置，配戴時更為舒適。

歌手劉柏辛受邀演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供

不僅如此，47毫米的表身，搭配前衛箭形指針，以及表盤上的3D印花，足以讓手表成為造型重點。特別是在時標、指針以及表扣點綴亮色的配置，並使用親膚矽膠表帶，輕鬆不費力戴出自在的運動風格。而且備有經典的黑、白，或是最夯的綠色等顏色，再再都讓SWATCH Big Bold Jelly系列腕表自帶氣場，成為今年潮人搭配時不可或缺的單品。

SWATCH Big Bold Jelly系列簡約白腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列暖心橘腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列純粹黑腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列清新綠腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列透淨藍腕表3,450元。圖／SWATCH提供