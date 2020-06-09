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SWATCH Big Bold風潮再度襲來 透明感、撞色創造夏日最清涼腕表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／摘自微博
歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／摘自微博

還記得去年推出的SWATCH Big Bold系列腕表嗎？超大的表徑，加上個性外觀設計，讓這系列叫好又叫座，成為品牌最暢銷的表款之一。而順應夏季的到來，SWATCH更讓Big Bold腕表改頭換面，以半透明材質表殼搭配亮色時標與指針等系列，既吸睛又創造出清涼視覺感。

歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供
歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供

融合街頭流行和運動風格就是SWATCH Big Bold腕表的DNA，不同於去年以城市特色或是潮牌聯名的創作為主，品牌從1983年所推出的Original Jelly Fish腕表擷取靈感，來打造全新Jelly系列，有著半透明的外觀，就如同水母一般，但SWATCH以巧思點綴了黑、檸檬黃、橘、天空藍等亮色細節，加上極簡設計，再度成為搭配造型時的焦點。為了強調這系列的街頭感，品牌還找來在選秀節目爆紅的歌手劉柏辛來穿搭演繹Big Bold Jelly表款，藉由她鮮明的個人特色，凸顯腕表百搭又多變，同時適合男、女生來配戴的魅力。

歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／摘自微博
歌手劉柏辛帥氣演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／摘自微博

在受邀詮釋這系列表款時，劉柏辛也表示「透明即真我，能夠真實的做自己。執著於透過音樂表達，這就是我『大』膽的態度」，再次緊扣了系列腕表的源自街頭文化的精神。SWATCH Big Bold Jelly的問世，不只是打破了品牌的定位，連同設計也是創新，像是全透明的材質，具有良好穿透性，能夠看見表盤下的機芯，而且為了表現潮流美學，還把表冠從3點鐘方向移至2點鐘的位置，配戴時更為舒適。

歌手劉柏辛受邀演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供
歌手劉柏辛受邀演繹SWATCH Big Bold Jelly系列腕表3,450元。圖／SWATCH提供

不僅如此，47毫米的表身，搭配前衛箭形指針，以及表盤上的3D印花，足以讓手表成為造型重點。特別是在時標、指針以及表扣點綴亮色的配置，並使用親膚矽膠表帶，輕鬆不費力戴出自在的運動風格。而且備有經典的黑、白，或是最夯的綠色等顏色，再再都讓SWATCH Big Bold Jelly系列腕表自帶氣場，成為今年潮人搭配時不可或缺的單品。

SWATCH Big Bold Jelly系列簡約白腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列簡約白腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列暖心橘腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列暖心橘腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列純粹黑腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列純粹黑腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列清新綠腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列清新綠腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列透淨藍腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列透淨藍腕表3,450元。圖／SWATCH提供

SWATCH Big Bold Jelly系列熱情黃腕表3,450元。圖／SWATCH提供
SWATCH Big Bold Jelly系列熱情黃腕表3,450元。圖／SWATCH提供

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