想看手塚治虫不用飛日本 祈福漫畫特展還有初公開動畫

新北市世界宗教博物館與日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」合作，邀請日本漫畫家及插畫家一同舉辦「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，手塚治虫、赤塚不二夫、水木茂、千葉徹彌、池上遼一、植田正史、浦澤直樹等，台灣漫畫迷熟悉且喜愛的日本漫畫家，都將有作品展出。

策展人王彬全表示，特展分為「漫畫家筆下的佛世界」與「祈願‧台灣」2大展區，前者邀請日本64位漫畫家與插畫家展出80幅作品；後者與台北市漫畫從業人員職業工會合作，由台灣37位漫畫家及插畫家展出37幅，總計展出117幅漫畫作品。

漫畫家筆下的佛世界展區除播放未曾在日本公開過的動畫外，手塚治虫、水木茂、浦澤直樹等還公開5件首次在台露面的作品。而80幅作品包含「白衣觀音」、「不退縮的不動明王」等也皆有為受災者祈福、「諸惡莫作、眾善奉行」的警世寓意；另，赤塚不二夫也將ReReRe大叔與千手觀音結合，提醒防疫重要性。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，展覽是一個對話的空間，提供所有參展漫畫家與觀眾一個機會，感受並思考神佛形象與時代性的關係。也為全球新冠肺炎、豬瘟、雞瘟、蝗災等天災人禍疫病祈福，讓地球得以永續，人們心靈平安。