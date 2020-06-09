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塗太多沒用！擦精華液必知3件事 選對時間擦才有效
女人保養都想追求凍齡、美白與抗皺，因此花很多時間保養，各類保養品中，許多人必備的就是精華液，有著高濃度的精華，讓保養可以事半功倍，這也是精華液通常價格比較高的原因。
但即使花大錢買精華液，卻也可能發現，怎麼擦都沒用，甚至臉還會過敏，這不一定代表精華液沒用，可能是使用的方法錯誤，皮膚科醫師就提醒，使用精華液時，要特別注意3件事。
一、塗抹的用量
不少人以為，精華液既然是濃縮，那麼抹越多越好，但其實不然，臉上肌膚吸收力有限，抹太多不僅浪費，也可能讓肌膚負擔太重，甚至可能阻塞毛孔，反而讓人以為沒有效。通常如果是滴管型的精華，約莫2～3滴即可，水狀精華也不要太多，約倒2～3次即可。
二、塗抹的時間
不同功能的精華液，也有適合的時間，特別是美白精華，部分精華不能白天使用，不然反而會讓肌膚變黑，因此一定要看清楚使用說明，看適合什麼時間擦。
三、一洗完臉就抹上臉
有些人洗完臉，然後就直接擦上精華液，但這樣可能不能讓精華液馬上吸收，正確的做法是，清潔臉部後，要用化妝水先徹底清潔與打開毛孔，再擦上適量的精華液，這樣才能讓肌膚完全吸收，精華液也才有用。
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