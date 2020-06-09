連鎖咖啡路易莎賣「排餐」 黑卡7折優惠價168元

受到新冠肺炎疫情影響，國境遲未開放，也連帶影響國內出入境人數。根據交通部觀光局統計，今年4月出境人數僅1萬1168人次，入境人數則有2559人，雙雙創下2002年以來，出入境人數最低紀錄，比SARS期間單月份還慘；不少旅遊業者直言，目前到六月底都還是禁止出團或接團，相信到七月也是如此，儘管七月有安心國旅補助，但幫助恐怕有限。

2020-06-09 11:17