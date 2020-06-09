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連鎖咖啡路易莎賣「排餐」 黑卡7折優惠價168元
連鎖咖啡館「路易莎」開始賣排餐，逐步走向歐式咖啡餐館。即日起限定門市（以官網公告為準）推出重磅新餐食「戰斧豬排佐泰式冬蔭酸辣飯」，定價240元，憑黑卡內用搭配任一飲品，即享戰斧豬排7折優惠168元。
首賣的「戰斧豬排佐泰式冬蔭酸辣飯」，嚴選上等戰斧豬排，用義式花香醬和海鹽紅酒醃製一晚，軟化肉質並讓香草香料入味，經高溫烘烤鎖住肉汁，口感外酥內軟。傳統泰式冬蔭酸辣拌飯搭襯，酸、辣、甜、鮮、香，味蕾超展開。
路易莎近來不斷推出各種餐食，強調提供一杯好咖啡外，也能成為約會聚餐的新選擇，目標在邁向歐式咖啡餐館，開拓新商機。除了新品戰斧豬排，也推出人氣商品「青醬雞肉米粒麵」，選用義大利米粒麵煨煮，軟中帶Q吸滿湯汁，醬香肉嫩；另有香氣迷人的「松露菌菇燉飯」、和微嗆軟嫩入味的「川味牛腩飯」。
新品上市優惠，即起精選餐食全系列搭任一飲品「現折10元」。
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