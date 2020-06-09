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「先有故事，才有飯店」大直英迪格 以4元素玩設計

聯合報 / 記者羅建怡／專題報導
52萬塊手工窯燒磚、費時5年，打造外觀搶眼的海螺造型建築，極其吸睛。記者羅建怡／攝影
52萬塊手工窯燒磚、費時5年，打造外觀搶眼的海螺造型建築，極其吸睛。記者羅建怡／攝影

疫情趨緩，國內旅遊景氣迅速回溫，「新飯店」向來是不少旅人首選，今年上半年即便受困疫情，台北、台東仍有設計型的新飯店試營迎賓。

大直英迪格

這是一家「有故事」的新飯店，只用4種元素─磚、瓦、河、舟，建構出酒店所在地「台北大直」的歷史故事。

英國洲際酒店集團(IHG)今年開出旗下英迪格品牌於台北第一間據點「台北大直英迪格酒店」(Hotel Indigo Taipei North)，試營運就遇疫情，住房率當然不如預期，「但餐飲表現卻很亮眼」，酒店市場傳訊部總監李竺祐說。

由知名建築師姚仁喜規劃，以52萬塊手工窯燒磚、費時5年，打造外觀搶眼的海螺造型建築，極其吸睛，很難讓人錯過；酒店從建築、設計至服務細節，都圍繞著「磚窯文化」及「河岸生活」，像是客房內的龍舟、龍鱗、水流、磚瓦堆疊與養鴨人家場景；酒店4樓，色彩繽紛奇幻的T.R Bar & Kitchen全日餐廳，讓人有如置身基隆河畔的遊河慶典，有漁燈點綴、船板造型的取餐檯；接連著還有一處可遠眺台北101及城市景觀的特色酒吧，以及近700坪的戶外露天空間。

餐廳聘請米其林餐廳侯布雄L'ATELIER de Joël Robuchon副主廚菲德烈克．朱利安Frederic Jullien擔綱廚藝顧問，集結義、法經典口味，加入台灣在地料理的設計元素，每道份量設計為2~3人，適合分享，點餐率高的「地中海小卷串」，靈感來自台式炸蚵卷，主廚取澎湖小卷，塞進滿滿的西班牙臘腸丁、櫛瓜、洋蔥、番茄及蒜末，盛盤前再附上脆口炸春捲皮增添層次口感，好看好拍且味美。

另一道熱門菜色「無骨雞翅燉飯」，選用台東池上越光米，佐以法國牛肝蕈菇高湯與雞湯慢火燉煮，搭配兩種鴻喜菇、帕瑪森起司與煎烤得皮酥肉嫩的南投埔里去骨雞翅，增添鹹香口感，起鍋前再淋上以10公斤雞隻慢火燉煮濃縮的醬汁精華，味濃料足，完全道地的義式風味。

串起懷古思鄉情的「黃金南瓜濃湯」，加入3款起司、4種香料調味的義大利手工麵餃，搭配烤香的南瓜籽、培根碎與小豆蔻提味，再以素樸的石碗上桌，滋味極鮮。要想一嘗主廚拿手的法國家鄉味，推薦富有南法普羅旺斯風情的「肉腸筆管麵」，以4成台灣黑毛豬菲力與6成豬肩肉為比例自製的手工香腸，手法調味來自法國奶奶的傳承，酸甜脂香。單點價格250至2,800元間。

至於熱賣的房型，則是僅6間擁有270度戶外陽台美景的套房，一房一廳加上環景陽台，大直之美盡收。

台北市中山區植福路200號

02-3518-7777

結合台東意象的熱氣球主題大廳。圖／凱撒飯店連鎖提供
結合台東意象的熱氣球主題大廳。圖／凱撒飯店連鎖提供

Hotel Cham Cham趣淘漫旅台東

凱撒飯店連鎖旗下第10家飯店「Hotel Cham Cham趣淘漫旅台東」，打造東台灣「年輕化」飯店的新典型。凱撒飯店連鎖董事長林鴻道說，趣淘漫旅─台東開幕，算是一圓他長久以來想在台東開飯店的夢想。

「Cham Cham」源自於西藏語，想像西藏人居住於世界屋脊，騎乘駿馬奔馳在草原引吭高歌的景象，而這自由自在、冒險挑戰的精神，正是「Cham Cham」的意涵。台東館延續台南、台北的年輕與潮流等特色，大廳融入台東的熱氣球意象，同時導入台南館受歡迎的「全館解謎」闖關活動，館外則將規劃部落體驗。

趣淘漫旅台東館最大特色，是距台東火車站僅需步行3分鐘，知名景點鐵花村、富岡漁港或琵琶湖約10分鐘車程。全館共110間客房，「房間大」是另一特色，每房10坪以上，設計簡約，取材台東大自然印象的海洋藍與陽光黃兩大色系，搭配木製傢俱與米暖色燈光，營造溫潤放鬆的度假氛圍。

館內有兩間餐廳，一樓大廳Cham cafe提供輕食飲品；二樓Cham bar（音同台語“飽”），提痛早餐，也代表一天旅遊的活力泉源由此開始。暑假優惠住房專案每晚2,999元起。

https://taitung.chamcham.com.tw/

089-231-188

T.R Bar & Kitchen全日餐廳，讓人有如置身基隆河畔的遊河慶典，有漁燈點綴、船板造型的取餐檯。記者羅建怡／攝影
T.R Bar & Kitchen全日餐廳，讓人有如置身基隆河畔的遊河慶典，有漁燈點綴、船板造型的取餐檯。記者羅建怡／攝影
大直英迪格線條簡約，設計現代，用色大膽。記者羅建怡／攝影
大直英迪格線條簡約，設計現代，用色大膽。記者羅建怡／攝影
6間擁有270度戶外陽台美景的套房，一房一廳加上環景陽台，大直之美盡收。記者羅建怡／攝影
6間擁有270度戶外陽台美景的套房，一房一廳加上環景陽台，大直之美盡收。記者羅建怡／攝影
點餐率極高的「無骨雞翅燉飯」。圖／大直英迪格提供
點餐率極高的「無骨雞翅燉飯」。圖／大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店豪華客房，用色大膽，充滿設計力。圖／大直英迪格提供
台北大直英迪格酒店豪華客房，用色大膽，充滿設計力。圖／大直英迪格提供
大直英迪格線條簡約，設計現代，用色大膽。記者羅建怡／攝影
大直英迪格線條簡約，設計現代，用色大膽。記者羅建怡／攝影
T.R Bar Kitchen推出頂級和牛威靈頓四人饗宴。圖／大直英迪格提供
T.R Bar Kitchen推出頂級和牛威靈頓四人饗宴。圖／大直英迪格提供
T.R Bar Kitchen以現代設計訴說大直過往故事。圖／大直英迪格提供
T.R Bar Kitchen以現代設計訴說大直過往故事。圖／大直英迪格提供

台東 酒店 觀光

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