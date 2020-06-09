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比SRAS期間還慘！ 4月出入境人數創18年來新低

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，國境遲未開放，也連帶影響國內出入境人數。圖／聯合報系資料照片
受到新冠肺炎疫情影響，國境遲未開放，也連帶影響國內出入境人數。圖／聯合報系資料照片

受到新冠肺炎疫情影響，國境遲未開放，也連帶影響國內出入境人數。根據交通部觀光局統計，今年4月出境人數僅1萬1168人次，入境人數則有2559人，雙雙創下2002年以來，出入境人數最低紀錄，比SARS期間單月份還慘；不少旅遊業者直言，目前到六月底都還是禁止出團或接團，相信到七月也是如此，儘管七月有安心國旅補助，但幫助恐怕有限。

根據觀光局統計，今年4月出入境數僅有1.1萬多人次，相較於去年同期的141.5萬多人次，銳減超過140萬人次，不僅比SARS期間單月仍有11多萬出境人數還少，相較於上月出境人數5萬8228人次，更一口氣銳減超過4萬人次。

若從出境國家來看，則以中國大陸5730人次居冠，其次是香港299人次、美國260人次、日本253人次、加拿大103人次。

至於入境人數部分，4月份來台旅客僅剩下2559人次，相較於去年同期台旅客總計110萬1393人次，可說是雪崩式下滑超過100萬人次，不僅比SRAS期間單月仍有4萬多人次來台還少，相較於上月來台人數仍有7.8萬多人次，更少了7 萬多人次之多。

若從來台國家來看，則以印尼560人次居冠，其次是中國大陸476人次、日本308人次、越南258人次、美國190人次。

對於4月份出入境人數雙雙創下新低紀錄，旅遊業者直言，一點都不意外，實際上今年受到疫情影響，儘管台灣境內確診病例是「加零」，但國境不開，國際訂單一路從2月份至今都「掛零」，對業者來說影響相當大。

此外，也有業者提到，台灣小、中、大型旅行社長期發展出境旅遊和接待入境旅客，郵輪等，這應有占旅遊業者九成五的營收項目，原本專做國旅市場的業者就比較少數，再加上國人旅遊，大多都採自由行，對旅行社的服務需求就不高，如今政府到六月底前還是禁止國際出團及接團，想必七月也是如此，一旦觀光紓困補助停止，屆時恐會產生雪崩式的裁員潮或無薪假。

國旅補助 疫情 觀光局 新冠肺炎 SARS 郵輪 觀光

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