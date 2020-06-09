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Marc Jacobs傳裁員60人 包含精緻刺繡大師
全球產業都受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，其中時尚零售也是最大苦主之一，另外還有生產進度、貨源進出口等問題，許多品牌可以說是正在焦頭爛額中。近日據WWD報導，美國時尚品牌Marc Jacobs傳出裁員消息，也是因新冠肺炎疫情所致。
Marc Jacobs傳出裁掉約60人，雖然發言人表示「佔該品牌全球員工總數的不到10%」，但是其中就包含了負責The Marc Jacobs的法國知名設計師Olympia Le-Tan。Olympia Le-Tan自2018年離開自己的品牌加入Marc Jacobs，帶來她擅長的，帶點書卷味的精緻俏皮創意，在年輕支線品牌The Marc Jacobs誕生後她也成為主要創意負責人，接連推出史努比、厭世小羊等可愛的主題商品，不久前她才在個人IG上曬出該支線系列的服飾照。
消息指出，Marc Jacobs的設計部門目前只剩下一個秀場人員和一個包包設計團隊，外界猜測品牌今後會更聚焦於配件方面，但品牌發言人則是聲稱所有部門都保持原狀。「有鑑於新冠肺炎對零售業的重大影響，我們進行了一些指標性的變動，以使Marc Jacobs適應不斷變化的環境並繼續前進，重新調整業務重點並突出創意一直是我們品牌目標，當中包括做出刪減職位這類艱難的決定，並減少部分員工的責任。」
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