Marc Jacobs傳裁員60人 包含精緻刺繡大師

全球產業都受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，其中時尚零售也是最大苦主之一，另外還有生產進度、貨源進出口等問題，許多品牌可以說是正在焦頭爛額中。近日據WWD報導，美國時尚品牌Marc Jacobs傳出裁員消息，也是因新冠肺炎疫情所致。

Marc Jacobs傳出裁掉約60人，雖然發言人表示「佔該品牌全球員工總數的不到10%」，但是其中就包含了負責The Marc Jacobs的法國知名設計師Olympia Le-Tan。Olympia Le-Tan自2018年離開自己的品牌加入Marc Jacobs，帶來她擅長的，帶點書卷味的精緻俏皮創意，在年輕支線品牌The Marc Jacobs誕生後她也成為主要創意負責人，接連推出史努比、厭世小羊等可愛的主題商品，不久前她才在個人IG上曬出該支線系列的服飾照。