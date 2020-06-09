PS4悠遊卡排貨到明年7月 網憂：取貨單要變無字天書

悠遊卡公司推出PS4造型手把悠遊卡，昨日開放「限時不限量」預購，各通路反應熱烈，一度讓系統轉換不過來。悠遊卡公司強調， 10日前預購一定買得到，交貨日期則不一定。但購買民眾看到超商感熱單據上，取貨日已經排到明年7月，先是感嘆PS5都要出了，也苦惱如何保存感熱紙，很怕字樣會消失，變成無字天書，影響取貨權益。

悠遊卡公司表示，消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome等五大指定通路預購。截至昨日下午5時，各通路整體預售量約達18萬張，若依目前生產時程，可能要等到2021年下半年才能取貨。

民眾楊小姐昨去超商預購，操作完預購程序，印出感熱紙單據，預計取貨日是2021年7月31日。楊小姐說，預購完成相當開心，不過超商店員告訴她取貨「認單不認人」，且要原店取貨，很怕到了明年，若收據遺失，或是感熱紙沒保存好導致字樣消失，影響取貨權益。

對此，全家便利商店表示，貨到會寄簡訊通知，領貨時要出具身分證、感熱單據，但若單據遺失，民眾也可以出示貨到簡訊及身分證，確認身分後即可取貨；萊爾富則表示，若民眾把單據弄丟，又忘記交易日期、序號，至少要記得預購時間，可至門市報手機查詢，補印後即可取貨，建議民眾可以先拍照記錄。

7-Eleven、OK超商則提醒，民眾務必要保留單據，指定領貨日一到，民眾須憑單領取商品。

若要保存感熱紙，峻誼實業陳先生表示，超商電子發票通常能保存5年以上，但感熱紙材質特殊，遇熱會變色，除了避免光線接觸，避免高濕、高熱環境，建議民眾夾在筆記本中，或是拿其他紙張前後包夾，放入夾鏈袋。