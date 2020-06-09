易烊千璽 x TIFFANY 范丞丞 x FRED 珠寶搶鮮肉代言

吳亦凡代言寶格麗（BVLGARI）顯然效果極佳，愈來愈多國際珠寶品牌開始找年輕大陸男星代言，打破以往珠寶只找美女代言的刻板印象。美國珠寶品牌Tiffany & Co.今年四月推出全新系列Tiffany T1，立刻找來出身TFBoys的超人氣偶像易烊千璽擔任Tiffany T代言人，濕身造型形象照一曝光就大為轟動；法國珠寶品牌斐登（FRED），則有范冰冰的弟弟范丞丞加持，接連登上多個時尚雜誌封面，想不讓人記住也難。

易烊千璽是TFBoys年紀最輕的成員，雖然出道多年但今年不過20歲，在微博上擁有超過8000萬粉絲。Tiffany對易烊千璽的魅力有十足信心，不是在微博而是在IG上發布代言照，並且幾乎可以說是首度直接使用中文，介紹他是「蒂芙尼T1代言人」，即使是不認識他的國外網友，也都大力稱讚帥氣好看。在代言形象照上他除了配戴今年全新上市的Tiffany T1系列珠寶，也為既有的Tiffany Keys和Tiffany HardWare演繹出全新的中性帥氣形象。

而代言法國FRED珠寶的范丞丞，則是接連戴著珠寶登上多個時尚雜誌封面，以時尚混搭的造型演藝品牌經典的FORCE 10系列與Chance Infinite系列珠寶。這兩個系列的特色就是設計簡約中性，別以船錨扣頭和無限的8字型為主要設計元素，價格也屬於較為親切的入門款。顯然高人氣的年輕男性代言珠寶品牌，不僅能帶動女性粉絲選購，還能拓展男性市場，一舉兩得；目前為止雖以長賣款為主，但高級珠寶的演繹更令人期待。