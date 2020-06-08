穿洋裝、搭配短褲都好看！夏季到來必備時髦戶外涼鞋

夏天氣溫高又容易下雨，不想整天讓雙腳悶住，最佳的穿搭單品就非涼鞋莫屬。而且，款式多樣化，有符合戶外活動，也有優雅風格，讓女孩們怎麼穿搭都對！

ECCO本季推出X-TRINSIC戶外運動涼鞋，打破許多人對涼鞋無法與時尚畫上等號的迷思。從配色就十分吸睛，採用珊瑚粉橘色與海水藍色，直接帶出夏天氛圍，不僅如此，快乾透氣的特性，讓穿著者可以輕鬆面對充滿濕氣與熱度的天氣，即便去海邊遊玩也不必擔心。而且配備3點調節式魔鬼氈設計，方便調整綁帶讓鞋身貼合腳型，包覆性也更方便調整。除了戶外型涼鞋，ECCO還備有讓女孩在不同場合都能穿用的W FLAT優雅涼鞋，這系列使用山羊麂皮製成，凸顯皮革獨有的質感，是喜歡華麗風格的人必備款。

另外，搭著同志驕傲月議題，文青女孩最愛的TEVA也打造了Rainbow Pride系列涼鞋，品牌以經典款的Original Universal織帶涼鞋搭配上象徵自由平等的彩虹配色表達其訴求，鞋款搭載Q彈的EVA的大底及耐磨的橡膠大底，增添其穿著的機能需求。而Midform Universal 厚底款的織帶涼鞋，白色的中底同樣搭配上彩虹的織帶。全系列皆採用100%回收再生織帶，仍提倡環保永續的品牌理念，且宣示將持續為地球發聲。

TEVA Midform Universal Rainbow Pride系列涼鞋2,280元。圖／TEVA提供

TEVA Original Universal Rainbow Pride系列涼鞋1,880元。圖／TEVA提供