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迷你包搶鏡！香奈兒「地中海漫步」度假系列熱騰騰發布

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒發表2020/21 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供

一場新冠肺炎疫情為時裝界帶來不少變動，香奈兒之前取消了原本計畫5月7日在義大利卡布里島舉行的2020/21 Cruise度假系列時裝秀，在經過了一個月後終於在今日，台灣時間6月8日晚間正式發布，不過這次發布型式與以前的時裝秀不同，而是採取形象影片和形象照的方式，這也是繼今年三月香奈兒首次直播服裝秀後，又一次全新的嘗試。

2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感：「我們不只決定使用現有的布料，也調整這次的系列使之更全面性，發展成地中海沿岸的旅程故事……海邊的小島、尤加利樹的香氣，以及粉紅色的九重葛花海。」藝術總監維吉妮亞維亞（Virginie Viard）表示，所以我們在全系列51套造型中不只可以見到香奈兒經典的黑與白，還有率性的丹寧，更有柔美溫和的粉色與豔麗紫色，像是在海邊欣賞到的日出與日落光影變化，以及春夏時節怒放的花朵們。

而緊扣度假系列讓「輕旅行衣著」更舒適方便的設計理念，維吉妮亞維亞也注入了1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。像是往上提就成為一件無肩帶洋裝的長裙、可以適應白天泳裝與夜晚休閒造型的雪紡長版黑色外套，小可愛、比基尼單穿或與外套搭配，性感又充滿熱情活力，像是海灘巾變身而成的條紋罩衫、長裙帶著悠閒情懷，而小珍珠、亮片刺繡等元素增添夜晚盛裝的貴氣感，輕柔、簡便的服裝單品也更方便被打包進小型拉桿行李箱裡。

鞋款以涼鞋、拖鞋、鏤空魚口腳跟繫帶鞋為主，包包的型態與尺寸也各有趣味，有像是拎了就去流浪的包袱設計，也有毛巾布、編織元素打造而成的經典包款，還有現正當紅、可以當項鍊戴的迷你包、腰包等等，都為度假造型增加了更多穿搭上的樂趣。

緊扣度假系列讓「輕旅行衣著」更舒適方便的設計理念，維吉妮亞維亞也注入了1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格。圖／香奈兒提供
緊扣度假系列讓「輕旅行衣著」更舒適方便的設計理念，維吉妮亞維亞也注入了1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格。圖／香奈兒提供
像是拎了就去流浪的包袱設計包包。圖／香奈兒提供
像是拎了就去流浪的包袱設計包包。圖／香奈兒提供
像是拎了就去流浪的包袱設計包包。圖／香奈兒提供
像是拎了就去流浪的包袱設計包包。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
像是海灘巾變身而成的條紋罩衫、長裙帶著悠閒情懷。圖／香奈兒提供
像是海灘巾變身而成的條紋罩衫、長裙帶著悠閒情懷。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
純白套裝用深藍色滾邊更添優雅。圖／香奈兒提供
純白套裝用深藍色滾邊更添優雅。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
柔美溫和的粉色與豔麗紫色，像是在海邊欣賞到的日出與日落光影變化，以及春夏時節怒放的花朵們。圖／香奈兒提供
柔美溫和的粉色與豔麗紫色，像是在海邊欣賞到的日出與日落光影變化，以及春夏時節怒放的花朵們。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
攝影師Karim Sadli拍攝的情境照片。圖／香奈兒提供
可以當項鍊戴的迷你包超可愛。圖／香奈兒提供
可以當項鍊戴的迷你包超可愛。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
柔美溫和的粉色與豔麗紫色，像是在海邊欣賞到的日出與日落光影變化，以及春夏時節怒放的花朵們。圖／香奈兒提供
柔美溫和的粉色與豔麗紫色，像是在海邊欣賞到的日出與日落光影變化，以及春夏時節怒放的花朵們。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步）。圖／香奈兒提供
泳裝型態結合正裝、迷你腰包的搭配都特別有趣。圖／香奈兒提供
泳裝型態結合正裝、迷你腰包的搭配都特別有趣。圖／香奈兒提供
小珍珠、亮片刺繡等元素增添夜晚盛裝的貴氣感。圖／香奈兒提供
小珍珠、亮片刺繡等元素增添夜晚盛裝的貴氣感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
2020/21 Cruise度假系列名為「Balade en Méditerranée」（地中海漫步），以卡布里島及其周邊環境為創作靈感。圖／香奈兒提供
緊扣度假系列讓「輕旅行衣著」更舒適方便的設計理念，維吉妮亞維亞也注入了1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格。圖／香奈兒提供
緊扣度假系列讓「輕旅行衣著」更舒適方便的設計理念，維吉妮亞維亞也注入了1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
在衣服的布料姿態、剪裁功能性、搭配度等細節強調適合度假的設計巧思，並遊走於休閒裝術與正裝之間。圖／香奈兒提供
像是海灘巾變身而成的條紋罩衫、長裙帶著悠閒情懷。圖／香奈兒提供
像是海灘巾變身而成的條紋罩衫、長裙帶著悠閒情懷。圖／香奈兒提供

義大利 香奈兒

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