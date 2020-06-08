3倍券加倍送、用餐換現金！餐飲3集團「振興券」拼加碼

隨著疫情趨緩，加上政府推出「3倍券」的振興利多，許多餐飲業者紛紛推出一系列促銷、加碼優惠，搶攻「報復性聚餐」的市場。「欣葉」推出會員優惠，免費發送400元優惠券；「王品集團」則有「滿千送千」的現金方案，消費滿額可以獲得兌換券，可以直接換現金回家。至於「和億集團」則有「用多少送多少」的促銷方案，使用多少振興券，就回饋同等價值的現金券，讓振興券加倍放大。

欣葉整合旗下22間餐廳及line官方服務，推出「你吃飯 我贊助 欣葉幫您省荷包」活動。即日起至7月31日期間，加入「欣葉Shin Yen」Line官方帳號，可下載百元電子折扣券一張，分4波發送，最多可拿到400元。憑折扣券至旗下品牌餐廳用餐，平日消費滿500元可現抵100元，消費滿千則現抵200元。包括欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、欣葉日本料理buffet、唐點小聚、Pappa Rich、Dancing Crab蟹舞、咖哩匠、呷哺呷哺火鍋均可適用。

折扣券除了可累積，也可與振興券併用。而且各家優惠各有不同，以欣葉日本料理下午茶為例，原價每人540+10%，使用欣葉百元折扣券1張，再搭配500元面額振興券，等於該餐不用額外付費。其他如欣葉台菜的三杯雞，扣除掉500元的振興券、100元的折扣券後，只須支付148元。

至於王品集團自即日起至7月14日期間，也推出「滿千送千」的現金兌換券方案。民眾在6月8日至7月14日期間，凡於王品集團旗下的20個品牌、總計260間門市（不含SOGO及環球百貨）消費，單筆金額達1,000元以上，就送2張「500元現金兌換券」，滿2,000元送4張，以此類推，發送無上限，並存入王品瘋美食APP會員帳號。

第二階段，自7月15日起至9月30日期間，消費者只要至各品牌門市消費滿1,500元，並出示1張「500元現金兌換券」，就可以直接獲得「500元現金」；消費3,000元就可使用2張，可獲得1,000元現金，以此類推，兌換金額無上限，不可抵當次消費。而且本次優惠不限使用3倍券，現金、信用卡、電子支付皆可適用。

至於旗下擁有添好運、了凡等品牌的和億集團，搭配3倍券活動，推出「用多少送多少」的促銷方案。自7月15日至8月31日期間，持紙本振興券用餐者，消費200送200元現金券、消費500元送500元現金券，優惠無上限。另外一般刷卡滿1,000元則送200元現金券。活動期間內加入線上會員，再贈線上現金券100元。