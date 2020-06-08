快訊

名字有「龜」免費登龜山島被嗆爆 觀光局曝真相：真有人

《蚵豐村》的出走與返鄉：我們如何尋找回家的路？

3倍券加倍送、用餐換現金！餐飲3集團「振興券」拼加碼

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
了凡的「500元套餐」，原價546元，使用振興券，優惠價500元，再送500元現金券。圖／和億集團提供
了凡的「500元套餐」，原價546元，使用振興券，優惠價500元，再送500元現金券。圖／和億集團提供

隨著疫情趨緩，加上政府推出「3倍券」的振興利多，許多餐飲業者紛紛推出一系列促銷、加碼優惠，搶攻「報復性聚餐」的市場。「欣葉」推出會員優惠，免費發送400元優惠券；「王品集團」則有「滿千送千」的現金方案，消費滿額可以獲得兌換券，可以直接換現金回家。至於「和億集團」則有「用多少送多少」的促銷方案，使用多少振興券，就回饋同等價值的現金券，讓振興券加倍放大。

欣葉整合旗下22間餐廳及line官方服務，推出「你吃飯 我贊助 欣葉幫您省荷包」活動。即日起至7月31日期間，加入「欣葉Shin Yen」Line官方帳號，可下載百元電子折扣券一張，分4波發送，最多可拿到400元。憑折扣券至旗下品牌餐廳用餐，平日消費滿500元可現抵100元，消費滿千則現抵200元。包括欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、欣葉日本料理buffet、唐點小聚、Pappa Rich、Dancing Crab蟹舞、咖哩匠、呷哺呷哺火鍋均可適用。

折扣券除了可累積，也可與振興券併用。而且各家優惠各有不同，以欣葉日本料理下午茶為例，原價每人540+10%，使用欣葉百元折扣券1張，再搭配500元面額振興券，等於該餐不用額外付費。其他如欣葉台菜的三杯雞，扣除掉500元的振興券、100元的折扣券後，只須支付148元。

至於王品集團自即日起至7月14日期間，也推出「滿千送千」的現金兌換券方案。民眾在6月8日至7月14日期間，凡於王品集團旗下的20個品牌、總計260間門市（不含SOGO及環球百貨）消費，單筆金額達1,000元以上，就送2張「500元現金兌換券」，滿2,000元送4張，以此類推，發送無上限，並存入王品瘋美食APP會員帳號。

第二階段，自7月15日起至9月30日期間，消費者只要至各品牌門市消費滿1,500元，並出示1張「500元現金兌換券」，就可以直接獲得「500元現金」；消費3,000元就可使用2張，可獲得1,000元現金，以此類推，兌換金額無上限，不可抵當次消費。而且本次優惠不限使用3倍券，現金、信用卡、電子支付皆可適用。

至於旗下擁有添好運、了凡等品牌的和億集團，搭配3倍券活動，推出「用多少送多少」的促銷方案。自7月15日至8月31日期間，持紙本振興券用餐者，消費200送200元現金券、消費500元送500元現金券，優惠無上限。另外一般刷卡滿1,000元則送200元現金券。活動期間內加入線上會員，再贈線上現金券100元。

另外配合振興券不找零的使用方式，添好運及了凡也推出專屬面額套餐。內含有9道餐點的「添好運雙人套餐」原價1,218元，使用振興券即為1,000元，再送1,000元現金券，等同現賺1,218元。至於了凡的招牌油雞搭配叉燒或燒肉雙拼加煎茶，原價216元，使用振興券優惠價200元，再送200元現金券。另外內含半雞、時蔬、滷蛋、香滷百頁等內容的套餐，原價546元，使用振興券，優惠價500元，再送500元現金券。另外「HOYII北車站」也聯合館內11個美食櫃位，推出「加碼送一疊」，使用「振興三倍券」消費，就送價值3,300元的現金券。

欣葉推出會員優惠，可領取400元的折扣券。圖／欣葉提供
欣葉推出會員優惠，可領取400元的折扣券。圖／欣葉提供

品牌 日本料理

延伸閱讀

香格里拉台南把錢變大 用三倍券付房費、送餐飲抵用金

振興三倍券點火！帶動民間加碼消費上看1200億元

北市振興券綁敬老卡加碼 議員質疑成效：不如還錢來

趕振興券前上路 悠遊付將拓點台北花市

相關新聞

布列德麵包9家實體店收攤 近2月資遣29員工

疫情衝擊各行各業，頂新集團旗下「布列德Bread 」麵包連鎖店，今天宣布全台9家實體門市，只營業到6月30日為止。對此，...

迷你包搶鏡！香奈兒「地中海漫步」度假系列熱騰騰發布

一場新冠肺炎疫情為時裝界帶來不少變動，香奈兒之前取消了原本計畫5月7日在義大利卡布里島舉行的2020/21 Cruise...

3倍券加倍送、用餐換現金！餐飲3集團「振興券」拼加碼

隨著疫情趨緩，加上政府推出「3倍券」的振興利多，許多餐飲業者紛紛推出一系列促銷、加碼優惠，搶攻「報復性聚餐」的市場。「欣...

PORTER INTERNATIONAL滿20週年！全新服裝品牌ADV_LABEL問世

打破對PORTER INTERNATIONAL的想像，全新服裝品牌ADV_LABEL為年輕世代而生，以袋包元素結合工裝風...

解封後就要這樣穿！繽紛亮色混搭出夏日最潮走跳造型

台灣因為防治新冠肺炎有成，因此在日前正式迎來「解封日」，悶壞的民眾也開始走出戶外，踏青或是運動。順應這波風潮，也如同象徵...

韓「百想」女星拚耳環 金喜愛超搶眼卡地亞霸氣奪后

韓國三大影視獎之一的百想藝術大賞（Baeksang Arts Award），第五十五屆大賞於上週五2020年6月5日晚間...

9間店全收！「布列德麵包」門市 6月30日停止營業

知名連鎖麵包店「布列德」於6月8日發佈公告，指出因營運調整及疫情影響，將於6月30日停止實體門市營運，會員所持有的消費點...

解封人潮湧現 京站業績成長近四成

新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起全台大解封，逐步重回正常生活。位於交通要道的京站時尚廣場，也感受到人潮回溫，加上近期年中慶加...

超級老爸唐志中曬天倫樂陪女兒打籃球 手上戴50萬名表

自2011年結婚以來，唐志中現在是演藝圈出名的奶爸之一，經常在臉書和節目上分享居家天倫之樂，大曬夫妻與三個小孩蜜蜜、香香...

貓奴們注意！貓小姐Ms.Cat肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉

貓奴們請注意，超可愛的肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉！深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat，再次與悠遊卡公司聯手合作，推出全新橘貓造型悠遊卡，就是要讓貓奴每天都帶貓出門。

懶人包／聯合數位文創2020下半年展演活動一次看

國內疫情趨緩，藝文產業紛紛復甦，聯合數位文創今年下半年也準備了許多精彩可期的展演活動，最快在六月中就可以與民眾見面，趕快來看看有哪些活動吧！

身份證有3送「北海道大干貝」！哞哞屋燒肉夏季加碼

位於西門町商圈的「哞哞屋」，近期新推出身份證優惠活動。只要身份證字號中有1個「3」，全桌可享飲品升級方案；若有2個「3」...

熱門新聞

安心旅遊7月1日上路！五大方案一次看 自由行每房補助1千

水果店家為何喜歡把西瓜切一半賣？ 背後四大原因不簡單

PS4手把悠遊卡熱賣 電商連不限量也「完售」

PS4悠遊卡「限時不限量」賣完？ 悠遊卡公司回應了

挖角第2天因「眼神太犀利」遭資遣 她打聽真相才知被歧視

鋒面靠近！中南部九縣市大雨特報 慎防雷擊強陣風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。