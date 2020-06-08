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PORTER INTERNATIONAL滿20週年！全新服裝品牌ADV_LABEL問世
打破對PORTER INTERNATIONAL的想像，全新服裝品牌ADV_LABEL為年輕世代而生，以袋包元素結合工裝風格，創造嶄新服裝樣貌。
就像是拼圖一樣，今年是PORTER INTERNATIONAL的20周年，除了現有的日標Yoshida Porter以及Porter International之外，負責人更一圓了多年來的服裝夢，籌備兩年催生出全新的品牌ADV_LABEL。結合了冒險（adventure）和標籤兩個單字而成，讓品牌定位也不同於原有的概念，朝向更科技感並在服裝質材上大膽拼接，同時解構了PORTER經典Logoa，以幾何塊狀組合出新品牌，還採取了鮮黃色與白色組合，象徵了突破與嘗試。所以當到訪ADV_LABEL位於東區的第一家概念店時，很難與原有的PORTER做聯想。
像是第一季的服裝系列就以「Loading」為主題，融入PORTER的行李伕意思，利用交通、運輸和物流的形式，強調ADV_LABEL服裝與袋包的機能性，輔以中性的寬版剪裁，還打破兩者的界線，巧妙呈現各自的元素。於是，在服裝的細節中，能見到過去使用在袋包上的設計，反之亦然。ADV_LABEL還擷取了競賽風帆常用的塑料製成同一系列的袋包與服裝，或是加上反光膠條等裝飾，展現街頭潮流感。另外，針織毛衣的技法，也被運用於HZ系列的袋包，讓電腦提花的面料成為視覺焦點，每一款都值得讓人玩味。
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