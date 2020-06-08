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布列德麵包9家實體店收攤 近2月資遣29員工

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
布列德麵包將於6月30日停止門市營業。圖/取自布列德麵包粉絲團
布列德麵包將於6月30日停止門市營業。圖/取自布列德麵包粉絲團

疫情衝擊各行各業，頂新集團旗下「布列德Bread 」麵包連鎖店，今天宣布全台9家實體門市，只營業到6月30日為止。對此，台北市勞動局表示，該公司近2月因業務緊縮，已資遣29人，未達大解標準，但因無預警停業，近期會再向公司了解勞工後續動向。

「布列德Bread」麵包無預警宣布營運調整，全台實體通路將停止營業，勞動局表示，「布列德Bread」旗下員工161位，近期確實有收到資遣通報，理由為業務緊縮，其中4月資遣2位、5月27位， 60日內僅資遣29人，未達大量解僱標準。

不過，現在突然關閉9間實體店，勞動局說，扣除資遣名單，目前該公司還有132名員工，將向公司了解這些人何去何從，若不再營運，或沒有要轉旗下其他單位，就必須依法通報。

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