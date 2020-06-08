解封後就要這樣穿！繽紛亮色混搭出夏日最潮走跳造型

台灣因為防治新冠肺炎有成，因此在日前正式迎來「解封日」，悶壞的民眾也開始走出戶外，踏青或是運動。順應這波風潮，也如同象徵好心情一般，包括了戶外休閒品牌Chums、運動品牌的Nike、FILA、PUMA等，都推出了亮色系單品，讓消費者創造最潮走跳穿搭。

對於家庭客的消費者而言，露營就是會最夯的親子活動之一，因此Chums就呈現滿版的塗鴉及Logo圖樣T恤帶出活力感，下半身還能搭配運動短褲或褲裙，清爽俐落又不悶熱。另外，出遊鞋款除了輕盈透氣的跑鞋增加舒適度，FILA運動涼鞋也是不錯的選擇，讓雙腳也能呼吸新鮮空氣。而且，夏天到來也可以盡情繽紛色系，包括了Reebok、adidas等運動品牌也備有，多彩線條或拼接色塊的T恤與褲子，腳踩撞色、跳色系的鞋款，搭配淺色系包款，就能輕鬆穿出夏日感。