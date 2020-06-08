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韓「百想」女星拚耳環 金喜愛超搶眼卡地亞霸氣奪后

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓國百想藝術大賞頒獎典禮，女星以耳環競豔。圖／取自金喜愛IG、秀智IG、卡地亞提供、CHUAMET提供
韓國百想藝術大賞頒獎典禮，女星以耳環競豔。圖／取自金喜愛IG、秀智IG、卡地亞提供、CHUAMET提供

韓國三大影視獎之一的百想藝術大賞（Baeksang Arts Award），第五十五屆大賞於上週五2020年6月5日晚間登場。今年因為疫情關係許多大型活動取消，難得有紅毯，女星的穿搭也紛紛成為話題。今年除了流行優雅仙氣的禮服，珠寶方面耳環成為女星競豔的焦點，其中又以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，耳畔一雙超大型的卡地亞高級珠寶最為吸睛。

金喜愛一身粉紅色的Alexander McQueen長禮服相當優雅、襯托她白皙的膚色，領口整圈的水鑽珠繡也成功將視覺焦點帶到她的臉部。她選擇配戴的卡地亞Paris Nouvelle Vague系列鑽石耳環線條簡約幾何，更襯得臉色容光煥發。同時呼應服裝不對稱的單邊斗篷設計，她巧妙在左手配上一條Maillon Panthère鑽石手鍊平衡視覺，演技和穿搭都完勝。

以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，也加入耳環大展，以CHAUEMT精巧的Josephine系列珍珠鑽石耳環展搭配FENDI蛋糕裙禮服展現俏皮的青春氣息。有韓國「國民初戀」之稱的裴秀智，以CHAUMET緞帶蝴蝶結造型的Insolence系列耳環和項鍊搭配黑色平口的Dior禮服頒獎，搭配梳下來的厚劉海彷彿美麗精緻的洋娃娃，和走紅毯時飄逸的白色女神裝扮展現截然不同的美。

韓星金多美配戴的CHAUMET Josephine系列珍珠鑽石耳環，單只約15萬元。圖／CHAUMET提供
韓星金多美配戴的CHAUMET Josephine系列珍珠鑽石耳環，單只約15萬元。圖／CHAUMET提供
金喜愛配戴的卡地亞Maillon Panthère鑽石手鍊，440萬元。圖／卡地亞提供
金喜愛配戴的卡地亞Maillon Panthère鑽石手鍊，440萬元。圖／卡地亞提供
以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，配戴卡地亞高級珠寶耳環非常搶眼。圖／取自金喜愛IG @heeae_official
以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，配戴卡地亞高級珠寶耳環非常搶眼。圖／取自金喜愛IG @heeae_official
韓星秀智配戴的CHAUMET Insolence系列18K白金和18K玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
韓星秀智配戴的CHAUMET Insolence系列18K白金和18K玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，配戴CHAUEMT Josephine系列珍珠鑽石耳環。圖／取自IG
以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，配戴CHAUEMT Josephine系列珍珠鑽石耳環。圖／取自IG
金喜愛配戴的卡地亞Paris Nouvelle Vague系列鑽石耳環，178萬元。圖／卡地亞提供
金喜愛配戴的卡地亞Paris Nouvelle Vague系列鑽石耳環，178萬元。圖／卡地亞提供
以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，配戴CHAUEMT Josephine系列珍珠鑽石耳環。圖／取自IG
以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，配戴CHAUEMT Josephine系列珍珠鑽石耳環。圖／取自IG
韓星秀智配戴的CHAUMET Insolence系列18K白金和18K玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽。圖／CHAUMET提供
韓星秀智配戴的CHAUMET Insolence系列18K白金和18K玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽。圖／CHAUMET提供
以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，配戴卡地亞高級珠寶耳環非常搶眼。圖／取自金喜愛IG @heeae_official
以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，配戴卡地亞高級珠寶耳環非常搶眼。圖／取自金喜愛IG @heeae_official
秀智po出百想藝術大賞台下與孔曉振、全度妍、鄭有美的四美合照，配戴CHUAMET Insolence系列珠寶。圖／取自秀智IG @skuukzky
秀智po出百想藝術大賞台下與孔曉振、全度妍、鄭有美的四美合照，配戴CHUAMET Insolence系列珠寶。圖／取自秀智IG @skuukzky

韓國 珠寶 疫情

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