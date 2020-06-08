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韓「百想」女星拚耳環 金喜愛超搶眼卡地亞霸氣奪后
韓國三大影視獎之一的百想藝術大賞（Baeksang Arts Award），第五十五屆大賞於上週五2020年6月5日晚間登場。今年因為疫情關係許多大型活動取消，難得有紅毯，女星的穿搭也紛紛成為話題。今年除了流行優雅仙氣的禮服，珠寶方面耳環成為女星競豔的焦點，其中又以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，耳畔一雙超大型的卡地亞高級珠寶最為吸睛。
金喜愛一身粉紅色的Alexander McQueen長禮服相當優雅、襯托她白皙的膚色，領口整圈的水鑽珠繡也成功將視覺焦點帶到她的臉部。她選擇配戴的卡地亞Paris Nouvelle Vague系列鑽石耳環線條簡約幾何，更襯得臉色容光煥發。同時呼應服裝不對稱的單邊斗篷設計，她巧妙在左手配上一條Maillon Panthère鑽石手鍊平衡視覺，演技和穿搭都完勝。
以「梨泰院class」女主角奪下最佳新人的金多美，也加入耳環大展，以CHAUEMT精巧的Josephine系列珍珠鑽石耳環展搭配FENDI蛋糕裙禮服展現俏皮的青春氣息。有韓國「國民初戀」之稱的裴秀智，以CHAUMET緞帶蝴蝶結造型的Insolence系列耳環和項鍊搭配黑色平口的Dior禮服頒獎，搭配梳下來的厚劉海彷彿美麗精緻的洋娃娃，和走紅毯時飄逸的白色女神裝扮展現截然不同的美。
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