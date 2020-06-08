韓「百想」女星拚耳環 金喜愛超搶眼卡地亞霸氣奪后

韓國三大影視獎之一的百想藝術大賞（Baeksang Arts Award），第五十五屆大賞於上週五2020年6月5日晚間登場。今年因為疫情關係許多大型活動取消，難得有紅毯，女星的穿搭也紛紛成為話題。今年除了流行優雅仙氣的禮服，珠寶方面耳環成為女星競豔的焦點，其中又以「夫婦的世界」奪得視后的金喜愛，耳畔一雙超大型的卡地亞高級珠寶最為吸睛。

金喜愛一身粉紅色的Alexander McQueen長禮服相當優雅、襯托她白皙的膚色，領口整圈的水鑽珠繡也成功將視覺焦點帶到她的臉部。她選擇配戴的卡地亞Paris Nouvelle Vague系列鑽石耳環線條簡約幾何，更襯得臉色容光煥發。同時呼應服裝不對稱的單邊斗篷設計，她巧妙在左手配上一條Maillon Panthère鑽石手鍊平衡視覺，演技和穿搭都完勝。