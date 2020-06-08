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解封人潮湧現 京站業績成長近四成
新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起全台大解封，逐步重回正常生活。位於交通要道的京站時尚廣場，也感受到人潮回溫，加上近期年中慶加持，人潮跟業績都有近4成的成長。
其中，過去百貨金雞母餐飲業種，在疫情期間一度慘兮兮，近期終於止跌回升，熱門的主題餐廳、美食街都人潮爆滿。加上端午節將至，有不少顧客都來準備端午節必吃的粽子，像是熱門市場美食四喜肉粽在6/4開賣，備貨千顆，不到兩天其中的豆沙粽跟鮮肉蛋黃粽就已售畢，買氣驚人。
京站6/4-6/28期間提供Q卡友超低門檻優惠，全館服飾、鞋包當日累計滿3,000元送300元贈券；1F/2F服飾、女包當日累計消費滿5,000元，送500元贈券。於6/10還有加碼「遇十則發，1點變10元」，全館單筆滿2500元扣Q點25點現抵250元，珠寶名品、設計師、進口女裝單筆滿5000元扣Q點50點現抵500元，以誠意十足的加碼優惠希望炒熱買氣。
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