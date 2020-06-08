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超級老爸唐志中曬天倫樂陪女兒打籃球 手上戴50萬名表
自2011年結婚以來，唐志中現在是演藝圈出名的奶爸之一，經常在臉書和節目上分享居家天倫之樂，大曬夫妻與三個小孩蜜蜜、香香、登登的幸福家庭生活。日前他在臉書和IG上分享他和一雙女兒蜜蜜與香香一起打籃球的照片，身穿T恤短褲的的他，手上配戴一枚洋溢夏日感的白色陶瓷腕表，成為整體穿搭的視覺重點。
唐志中所配戴的白色陶瓷表是瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的經典作品Big Bang Unico腕表。自2005年誕生以來，Big Bang系列就以創新的「三明治」表殼為標誌，表圈上有6個螺絲圖騰，而且就算是K金材質也搭配橡膠表帶，展現融合的藝術。品牌並於2008年開始搭載自製的UNICO導柱輪計時機芯。唐志中配戴的白色陶瓷表殼款定價58萬6,000元，計時造型運動感十足，以清爽的白色為主要視覺，在炎熱夏季搭配性高，可見其席捲全球表迷的魅力。
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