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超級老爸唐志中曬天倫樂陪女兒打籃球 手上戴50萬名表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。（左）圖／取自唐志中臉書（右）圖／宇舶表提供
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。（左）圖／取自唐志中臉書（右）圖／宇舶表提供

自2011年結婚以來，唐志中現在是演藝圈出名的奶爸之一，經常在臉書和節目上分享居家天倫之樂，大曬夫妻與三個小孩蜜蜜、香香、登登的幸福家庭生活。日前他在臉書和IG上分享他和一雙女兒蜜蜜與香香一起打籃球的照片，身穿T恤短褲的的他，手上配戴一枚洋溢夏日感的白色陶瓷腕表，成為整體穿搭的視覺重點。

唐志中所配戴的白色陶瓷表是瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的經典作品Big Bang Unico腕表。自2005年誕生以來，Big Bang系列就以創新的「三明治」表殼為標誌，表圈上有6個螺絲圖騰，而且就算是K金材質也搭配橡膠表帶，展現融合的藝術。品牌並於2008年開始搭載自製的UNICO導柱輪計時機芯。唐志中配戴的白色陶瓷表殼款定價58萬6,000元，計時造型運動感十足，以清爽的白色為主要視覺，在炎熱夏季搭配性高，可見其席捲全球表迷的魅力。

HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表，58萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表，58萬6,000元。圖／宇舶表提供
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書
唐志中陪女兒打籃球，手上配戴HUBLOT Big Bang Unico白色陶瓷計時碼表。圖／取自唐志中臉書

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