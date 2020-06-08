身份證有3送「北海道大干貝」！哞哞屋燒肉夏季加碼

位於西門町商圈的「哞哞屋」，近期新推出身份證優惠活動。只要身份證字號中有1個「3」，全桌可享飲品升級方案；若有2個「3」，全桌每人再加贈「北海道生食級大干貝2顆」。另外店內宛若京都的櫻花造景與免費的和服變裝體驗，也滿足哈日族無法赴日旅遊的心情。

隸屬於馬辣集團旗下的「哞哞屋和牛燒肉」，提供有美國精選SRF極黑金牌和牛，澳洲M8~M9黑毛和牛，另外還有美國1855Prime冷藏安格斯、美國Choice去骨牛小排、美國Prime安格斯霜降，以及多款海鮮、時蔬、附餐可供選擇。除了單點制之外，去年起還新增「吃到飽方案」，適合大食量的燒肉控。

除了食材之外，哞哞屋自一樓至二樓的空間，以大量的櫻花造景點綴，創造宛若置身日本的感覺，另外還有木色棧板、彩繪油紙傘等元素，以及適合拍照打卡的「東洋人力車」作為佈景。同時店家也免費提供多款花樣浴衣、髮髻、手扇、香囊等配件，讓民眾可以自由穿搭變裝，拍攝出個人專屬美照。