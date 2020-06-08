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貓奴們注意！貓小姐Ms.Cat肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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貓奴們請注意，超可愛的肥滋滋橘貓造型悠遊卡來囉！深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat，再次與悠遊卡公司聯手合作，推出全新橘貓造型悠遊卡，就是要讓貓奴每天都帶貓出門。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，去年推出「花貓冰果室」、「貓口直斷」兩款復古場景悠遊卡，一推出便造成粉絲搶購，不少海外粉絲爭相留言詢問購買方式。

近日再次推出全新悠遊卡，結合鑰匙圈的設計，將悠遊卡變成塞不進紙箱的肥滋滋橘貓，一旁竟然還有前來挑釁的老鼠，加上貓咪最愛的毛球，可愛幽默又實用，貓奴們絕對要來一張。

隨著夏日來臨，誠品生活文創平台expo推出今夏最萌的「夏日療癒插畫季」，選用貓小姐Ms.Cat療癒的貓咪與海作品為主視覺，現場獨家推出夏日限定貓小姐Ms.Cat「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」，一套五組，香蕉船、來游泳、日光浴、放空中、吃土中，無論貼在冰箱或辦公桌，都能感受滿滿的夏日風情，這個夏天就跟著貓咪一起度過吧！

貓小姐Ms.Cat超可愛肥滋滋橘貓造型悠遊卡。圖／聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat超可愛肥滋滋橘貓造型悠遊卡。圖／聯合數位文創提供
誠品生活文創平台expo 夏日療癒插畫季限定款，貓小姐Ms.Cat「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」。圖／聯合數位文創提供
誠品生活文創平台expo 夏日療癒插畫季限定款，貓小姐Ms.Cat「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」。圖／聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」一套五款。圖／聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat「貓咪去海邊磁鐵扭蛋組」一套五款。圖／聯合數位文創提供

悠遊卡 貓咪

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